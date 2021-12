Les utilisateurs de Twitter se sont moqués de la représentante démocrate de New York, Alexandria Ocasio-Cortez, pour avoir affirmé que le juge de la Cour suprême Brett Kavanaugh avait été accusé de manière crédible d’agression sexuelle mercredi.

« Rappel que Brett Kavanaugh * reste * toujours de manière crédible accusé d’agression sexuelle sur plusieurs comptes avec des détails corroborés et cette année, le FBI a admis qu’il n’avait jamais enquêté complètement », a écrit mercredi Ocasio-Cortez. « Pourtant, le tribunal le laisse décider s’il faut légaliser les naissances forcées aux États-Unis. Pas de récusation.

Le tweet est intervenu quelques heures après que la Cour suprême a entendu les arguments oraux dans Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, une affaire qui donne aux juges la possibilité d’annuler ou de réduire potentiellement Roe v. Wade.

« Il n’y avait aucune allégation crédible, aucune corroboration et l’examen du FBI de la plus importante affirmation non corroborée a révélé que les opposants à Kavanaugh ont fait pression sur un témoin présumé pour qu’il modifie son histoire pour blesser Kavanaugh », a commenté le rédacteur en chef de la mairie, Guy Benson. « L’avocat de cet accusateur a admis plus tard que la politique de l’avortement avait influencé leurs décisions. »

« Rappelons que les diffamateurs et les fanatiques vont maintenant lancer une campagne de plusieurs mois pour essayer d’intimider la Cour pour qu’elle maintienne une parodie constitutionnelle qui impose aux États-Unis l’un des régimes d’avortement les plus radicaux au monde », a écrit Rich Lowry, rédacteur en chef de la National Review. .

« Kavanaugh n’est accusé de manière crédible par personne et il n’y a pas de » détails corroborés « », a tweeté le rédacteur en chef de Daily Wire, Ashe Short. « C’est un mensonge horrible, pas seulement de la désinformation. »

« Rappel périodique qu’il n’y a aucune preuve corroborant que Kavanaugh et Christine Blasey Ford se soient jamais rencontrés, qu’aucune des personnes qu’elle prétendait être à la fête ne s’en souvienne, y compris sa meilleure amie de l’époque, et que de nombreux détails de son histoire changé », a commenté le rédacteur en chef de National Review, Philip Klein.

« Ils paniquent parce qu’ils savent que Roe risque d’être renversé. Bien », a écrit Kassy Dillon, fondateur de Lone Conservative.

« Rappelons que ‘l’accusé crédible’ n’est pas une chose réelle en droit », a déclaré l’avocat de la défense pénale Scott Greenfield. « Mais la présomption d’innocence l’est. »

La Cour devrait rendre une décision à Dobbs vers la fin du mandat 2021-2022 fin juin.

