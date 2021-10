Des vacances « joyeuses » deviennent meurtrières (RECAP) ⋆ 10z viral

[Warning: The below contains MAJOR spoilers for the Grantchester Season 6 premiere.]

De nombreuses émissions de télévision ont fait moins d’épisodes pendant la pandémie, mais pas la populaire série mystère historique de PBS Grantchester. Il a augmenté en volume, produisant huit versements pour sa sixième saison au lieu des six habituels.

Le succès de cette émission compatissante, mais pas tout à fait confortable, sur un détective de police vétéran et un jeune vicaire qui résolvent des meurtres et apaisent les âmes troublées témoigne de la chimie à l’écran entre les stars Robson Green et Tom Brittney ainsi que le travail de l’ensemble créatrice d’ensembles et de séries, productrice exécutive et scénariste en chef Daisy Coulam. Dans la première de la saison à la fois charmante et inquiétante, qui se déroule en 1958, Coulam envoie ses personnages loin du village anglais titulaire pour des ébats d’été dans un parc de vacances appelé Merries.

C’est un scénario ludique qui rappelle un peu le voyage de la saison 2 de The Marvelous Mrs. Maisel aux Catskills. Espérons que personne à Grantchester n’aura besoin de conseils spirituels puisque tout le presbytère est en vacances : le révérend Will Davenport (Brittney), le curé Leonard Finch (Al Weaver) et même la gouvernante Mme Chapman (Tessa Peake- Jones) avec son mari Jack (Nick Brimble). Qui diable s’occupe du pauvre chien Dickens ?!

L’inspecteur Geordie Keating (Green), un vacancier réticent, est là avec sa femme Cathy (Kacey Ainsworth) et leurs enfants. Même le petit ami de Leonard, Daniel (Oliver Dimsdale), est venu, bien qu’en raison de l’époque dans laquelle ils vivent, ils restent officiellement dans des cabines différentes. (Officiellement, c’est une autre histoire.)

Que la gaieté forcée commence ! Will n’a aucun problème à se débarrasser de son col, à enfiler un jean et à s’essayer au hula-hoop. Geordie, quant à lui, porte son habituel costume marron même en vacances. Peut-être qu’il a un peu desserré sa cravate.

Mais c’est Leonard qui remporte le prix du chef grincheux. « Si quelqu’un doit vous dire quelque chose d’amusant, ce n’est généralement pas le cas », harpe l’homme qui a apporté un livre de Maxim Gorky à lire.

Là encore, un tome d’un marxiste russe peut être plus stimulant que l’acte de stand-up livré ce soir-là par le propriétaire de Merries Roy Reeves (Andy Nyman), qui emprunte beaucoup au livre de jeu Henny Youngman. Exemple de blague : « On m’a volé mon chéquier l’autre jour. Je ne l’ai pas signalé à la police. Le voleur a dépensé moins que la femme.

OK, j’avoue que j’ai ri à ça. Pourtant, ce n’est pas une grande perte pour la comédie lorsque le corps de Roy est découvert le lendemain matin dans la même salle de bal où il a exécuté ses routines. Tant pis pour le R&R de Will et Geordie ! Les deux perdent peu de temps à s’insérer dans l’enquête. Une bonne chose aussi, car le détective local est prêt à considérer que c’est un décès de cause naturelle parce que Roy avait un mauvais cœur. Mais Geordie et Will trouvent de la saleté – littéralement, dans ce cas – indiquant qu’il a été traîné, ainsi qu’un flacon vide d’analgésique lidocaïne.

Ils se faufilent dans le bureau de Roy et découvrent une grande collection de photos compromettantes. Il semble que Roy demandait à des employées de séduire les invités masculins de Merries, les photographiant puis faisant chanter les hommes. Et ils voient deux visages familiers parmi les photos : Margie (Rachel Stirling) et Sid (Nick Holder), un couple qui est également en vacances à Merries et dont la relation semble au mieux tendue.

Will et Geordie interrogent le couple, qui admet que ce qui a commencé comme du chantage s’est terminé par un voyage à l’autel. C’est étrange qu’ils choisissent de retourner sur les lieux du crime, n’est-ce pas ? « Pour y frotter le nez du salaud », répond Sid. « Il a essayé de me ruiner. J’ai eu la fille.”

Pendant ce temps, Leonard se lie avec Bryan (Michael Abubakar), un employé de Merries qui est également photographe et garde le même secret que Leonard. “Être différent n’est pas si terriblement mauvais”, le rassure Leonard. « Mieux que d’être quelque chose que vous n’êtes pas. » Ils ressemblent à des âmes sœurs – jusqu’à ce que Bryan se penche pour embrasser Leonard et que le curé se précipite vers la porte. Des « désolés » maladroits s’ensuivent.

Will passe un meilleur moment avec un autre employé de Merries, Sunny (Jordan Alexandra). Ils se mettent rapidement en sous-vêtements et plongent dans l’eau. Plus tard, ils s’embrassent et semblent se diriger vers une nuit de passion – jusqu’à ce que Geordie les interrompe.

Il a trouvé des images filmées de Sunny tentant un invité masculin parmi les affaires de Roy, et se demande si elle l’a tué pour le garder secret. « C’est tout ça pour toi ? Juste un moyen de me faire chanter », dit un Will maussade alors que Sunny nie avoir tué Roy.

Geordie ne peut s’empêcher de commenter le goût de Will pour les femmes : « D’une religieuse à une prostituée, c’est presque biblique. Mais c’est Will qui remarque le reflet de Roy dans le film et se rend compte que quelqu’un d’autre a dû le tourner.

Puis c’est au tour de Léonard et Daniel de tenter une nuit de passion. Mais juste au moment où ils se rapprochent du lit, Bryan entre et sort rapidement !

Bryan s’avère être celui qui a tourné les images de Sunny, et il assure à Will et Geordie qu’elle n’a jamais eu de relations sexuelles avec les hommes. Mais il n’est pas si gentil avec Leonard, parlant à Will de le voir au lit avec un homme. « Il faut s’en occuper », ordonne le photographe.

Will essaie de se racheter auprès de Sunny, qui est déçu d’avoir montré si peu de foi en elle. Puis, en hommage à Marvelous Mrs. Maisel, Sunny monte sur scène et interprète un stand-up audacieux en utilisant son vrai nom, Pamela Smith.

Ses blagues sont l’antithèse de celles de Roy, et encore plus cinglantes : « J’ai fait de la décoration ces derniers temps. Savez-vous combien d’hommes il faut pour tapisser une chambre ? Cela dépend de la façon dont vous les coupez finement.

Geordie la voit prendre des gorgées dans un verre et se rend compte que quelqu’un a mis de la lidocaïne dans la bière que Roy buvait pendant son set pour le tuer. Il suppose que c’était Sid, qui est vu dans un autre film tourné par Bryan debout à côté de Roy au bar. Mais Will conclut que c’était Margie, qui avait l’intention de tuer Sid, mais a fini par s’en prendre à Roy lorsqu’il a pris la pinte de son mari par erreur.

Margie avoue. Lorsqu’elle est sortie plus tard dans la nuit et a vu Roy trébucher, elle a réalisé son erreur et l’a traîné dans la salle de bal, où il a été retrouvé le lendemain. Sid, qui semble souffrir d’un complexe de sauveur, ne comprend pas pourquoi elle se sent sans valeur et voudrait qu’il meure. “Tu n’étais rien d’autre qu’une pute quand je t’ai rencontrée”, songe-t-il sans la moindre idée.

“Et tu me donnes toujours l’impression d’en être une”, répond-elle.

Autant passer un bon moment !

Leonard et Daniel partagent un moment tranquille avant de retourner à Grantchester, mais à leur insu, Bryan a pris des photos du couple. Il est occupé dans sa chambre noire à les développer alors que tout le monde rentre chez lui. Dans l’un, on dirait que Leonard se penche pour embrasser Daniel, bien qu’il essuyait en fait de la crème glacée sur son visage.

Il semble que ce qui s’est passé à Merries n’est pas susceptible de rester à Merries.

Autres observations

Si vous pensiez qu’Andy Nyman, l’acteur jouant la victime du meurtre Roy Reeves, vous semblait familier, c’est parce que – alerte spoil au cas où quelqu’un n’aurait toujours pas vu la saison 4 d’Unforgotten – il a joué le meurtrier dans ce chef-d’œuvre Mystère ! série l’été dernier. Comme c’est beau que notre premier cliché du révérend Will cette saison le montre dans son maillot de corps, avec des taches de graisse ici et là, aidant une femme avec des problèmes de voiture. Ne laissez jamais dire que Grantchester ne sait pas ce que ses téléspectateurs veulent voir. Après toutes ces annonces sur la ligne conga, nous n’avons jamais vu la ligne conga ! Très probablement pas quelque chose que le spectacle aurait pu réaliser pendant une pandémie, malheureusement.

Grantchester, dimanches, 9/8c, PBS (consultez les listes locales sur pbs.org)