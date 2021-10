Des vacances parfaites : Rajeunir le tourisme avec le support numérique

Portrait d’Uma Ganesh

L’industrie du tourisme qui contribue à 10% du PIB mondial et crée un dixième des emplois est l’une des industries les plus touchées au monde en raison de Covid-19. Selon le rapport du World Travel and Tourism Council (WTC 2020), 31 % des emplois dans ce secteur ont été perdus ; c’est environ 100 millions. Selon le rapport du NCAER, l’Inde a perdu environ 21,5 millions d’emplois dans ce secteur au cours des trois premiers trimestres de 2021 ; il faudrait 3-4 ans pour la relance du secteur.

Nous avons commencé à voir des pousses vertes dans le tourisme intérieur, mais nous sommes encore loin de l’accélération des arrivées de touristes internationaux. Un certain nombre de mesures sont nécessaires pour relancer le secteur, notamment des concessions financières, une campagne de vaccination, la diplomatie et la communication pour rétablir la confiance parmi les voyageurs. En plus de toutes ces mesures, c’est aussi le moment de revoir les pratiques actuelles de l’industrie au regard des attentes des voyageurs et de repenser l’expérience globale du tourisme indien. Dans ce contexte, l’IA et d’autres outils numériques pourraient grandement aider à innover et à rajeunir l’industrie.

Étant donné que la sécurité et les expériences uniques sont devenues des exigences majeures pour de nombreux voyageurs, le gouvernement et les agences de tourisme et de voyages pourraient travailler ensemble pour favoriser le tourisme durable grâce à la modélisation des données. En comprenant les préférences et les habitudes de diverses données démographiques et les lieux d’origine des touristes, la durée de leur séjour et les lieux qu’ils ont visités, les entreprises touristiques peuvent créer et offrir des expériences sur mesure. La planification des voyages continue de se désintégrer et a une énorme portée pour en faire une expérience transparente à un coût raisonnable, en particulier pour les touristes internationaux. Le tourisme indien connaîtra un grand essor et se créera un nouveau créneau en facilitant la planification de voyage personnalisée de bout en bout à l’aide d’outils numériques qui favoriseraient plus de transparence et de facilité de voyage dans les endroits ciblés.

Afin d’assurer la sécurité des voyageurs et de répondre à leurs attentes de mécanismes sans contact pour les processus d’enregistrement et de départ, un libre-service assisté par des assistants vocaux et des robots capables de prédire les besoins des voyageurs pourrait être mis en place. Le service dans les aéroports pourrait être amélioré avec un nouveau système automatisé de traitement des bagages en mettant l’accent sur le suivi des bagages perdus. Un bon exemple est celui de l’aéroport d’Eindhoven qui a utilisé avec succès des systèmes de traitement des bagages alimentés par l’IA sans étiquette de bagages. L’écoute des médias sociaux et l’analyse des sentiments des publications sur les médias sociaux donneraient une mine d’informations sur les préoccupations et les préférences des voyageurs qui pourraient être utilisées pour fournir des options personnalisées en temps opportun, permettant ainsi d’obtenir la part maximale des dépenses des clients.

L’industrie du tourisme a plusieurs intermédiaires et est l’un des secteurs avec des pratiques traditionnelles et, par conséquent, la perturbation de ce secteur entraînant des avantages à grande échelle pour toutes les parties prenantes semble une tâche ardue. Les interventions proposées pourraient être planifiées de manière progressive dans une sélection de 100 destinations touristiques alignées sur les initiatives de ville intelligente dans la mesure du possible, en commençant par l’accès Wi-Fi dans les lieux publics et l’utilisation de la RA/VR pour créer des expériences transformatrices pour les voyageurs. Des pays comme le Mexique et plusieurs pays européens ont réussi à créer des fréquentations même dans de petits endroits grâce à une approche intégrée de tous les besoins des voyageurs. L’Inde a l’opportunité de montrer la richesse de sa culture et de son histoire et de se créer un nouveau créneau dans l’ère post-covid grâce à la force des capacités numériques. Sommes-nous prêts à travailler sur cette opportunité ?

L’auteur est président de Global Talent Track, une entreprise de solutions de formation en entreprise

