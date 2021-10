Des vacanciers contraints de passer la nuit dans des voitures au milieu du chaos du tunnel sous la Manche

Eurotunnel s’est excusé pour les retards causés par une panne de courant hier (Photo: Stephen Lock/i-Images)

Les automobilistes frustrés ont été contraints d’attendre toute la nuit au terminal du tunnel sous la Manche après qu’une panne électrique majeure a déclenché de graves retards.

Des vacanciers à mi-parcours et des chauffeurs routiers sont restés bloqués sur la M20 près de Folkstone, dans le Kent, pendant plusieurs heures, et certains sont toujours confrontés à une attente de trois heures ce matin.

Eurotunnel s’est excusé pour les retards et a confirmé qu’ils avaient été causés par un « défaut technique avec l’alimentation électrique aérienne ».

On pense que la panne a provoqué la panne d’un train à l’intérieur du tunnel, qui a dû être évacué.

Les personnes qui ont été forcées de passer la nuit dans leur voiture ont critiqué l’opérateur pour sa gestion «désorganisée» et «chaotique» de la situation.

Un voyageur a tweeté qu’il attendait depuis 10 heures et qu’il attendait toujours d’embarquer.

Hier, vers 18 heures, Simon Moseley a ajouté : » Nous avons quitté le tunnel sous la Manche de Premier Travel Inn à 9 heures du matin… j’attends toujours l’embarquement !

Des photographies aériennes montrent une longue file de voitures et de camions serpentant le long de la M20 (Photo : Stephen Lock / i-Images)

« La communication est ridicule. Pas de nourriture. Ruiné nos vacances….nous aurions eu le ferry si nous savions qu’il allait être n’importe où près de ce mauvais. ‘

Un autre a ajouté: «Ils nous ont dit un retard de 4 heures. Actuellement été ici 9 heures. Ils ont distribué des colis de nourriture il y a environ une heure.

« Essentiellement une boîte de nourriture pour chats et un sachet de purée de nourriture pour bébé. Pourtant, les mendiants ne peuvent pas choisir, je suppose.

Giles Mason a tweeté : « Chaos complet à @LeShuttle pour le moment – ​​4 à 5 heures de retard, distributeurs automatiques vides, énormes files d’attente pour la nourriture.

« Tout ce qu’on nous dit, c’est « l’entretien du tunnel ». Bon début de vacances à mi-parcours…. #eurotunnel.’

Eurotunnel a déclaré qu’il mènerait une enquête sur « l’incident technique », rapporte Mailonline.

