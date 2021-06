Des vaccins pour les enfants ? Un sondage montre que les Américains font confiance aux parents plutôt qu’aux autorités fédérales ⋆ 10z viral

in

Un nouveau sondage montre que la majorité des électeurs américains veulent que les parents, et non le gouvernement fédéral, décident si les enfants ont besoin de vaccins COVID-19 pour fréquenter l’école publique.

Dans un récent sondage du Trafalgar Group, en partenariat avec Convention of States Action, 64 pour cent des personnes interrogées ont déclaré que les parents devraient prendre la décision, tandis que seulement 15 pour cent ont déclaré que le gouvernement fédéral devrait choisir, et 16 pour cent ont déclaré que la décision devrait être laissée aux autorités locales. et les gouvernements des États.

Plus de 1 000 électeurs probables ont répondu au sondage, qui s’est déroulé du 3 au 6 juin. Les réponses ont varié selon les partis, avec 82,9% des républicains, 49,7% des démocrates et 59,4% des indépendants déclarant que les parents devraient décider si les enfants doivent se faire vacciner contre le COVID-19 pour aller à l’école. Seulement 5,7 pour cent des répondants républicains, 26,8 pour cent des démocrates et 11,1 pour cent des indépendants ont déclaré que le gouvernement fédéral devrait décider.

Les résultats interviennent au milieu de l’annonce récente d’Anthony Fauci selon laquelle il est « prudemment optimiste » que les enfants de moins de 12 ans seront éligibles pour le vaccin COVID-19 d’ici Thanksgiving. Pfizer, Moderna et Johnson & Johnson mènent des essais pour tester la réaction des enfants au tir.

L’enquête révèle une méfiance à l’égard des directives COVID-19 du gouvernement fédéral et fait suite à la publication des courriels explosifs de Fauci la semaine dernière.

« Les électeurs regardent le dénouement du Dr Anthony Fauci, notamment au milieu des preuves croissantes que COVID-19 a été divulgué dans un laboratoire de Wuhan, en Chine », a déclaré Mark Meckler, président de Convention of States Action. «En outre, le lien potentiel de Fauci avec le financement de la recherche dans le laboratoire en question crée un nuage de doute sur l’ensemble de notre établissement de santé fédéral. Ainsi, lorsque les autorités fédérales, étatiques et même locales insistent sur le fait que les parents doivent faire vacciner leurs enfants pour pouvoir aller à l’école, les Américains, quel que soit leur parti politique, n’achètent tout simplement pas ce qu’ils vendent.

Maggie Hroncich est stagiaire à The Federalist et étudiante au Hillsdale College.