Des vaches attachées à des casques VR pour les faire produire plus de lait

Photo : Zekeriya Karadavut / Agence Anadolu (.)

En Turquie, un éleveur a commencé à installer des casques de réalité virtuelle sur certains de ses bovins pour voir si les animaux produisent plus de lait lorsqu’ils pensent être dehors dans un beau champ ensoleillé. Les premiers résultats de l’expérience sont positifs, mais la vue réelle de voir une vache vivre dans le métavers afin qu’elle puisse produire plus de lait pour les humains est triste, me rappelle The Matrix et constitue un argument de poids contre le métavers lui-même.

Comme l’ont rapporté The Sun et le journal turc Anadolu Ajansi, les vaches VR, ou cybervaches, appartiennent à Izzet Kocak, un éleveur de bétail et éleveur vivant à Aksaray, en Turquie. Parce que le bétail est piégé à l’intérieur pendant les hivers rigoureux, l’idée était d’utiliser la réalité virtuelle pour faire croire aux vaches qu’elles étaient en fait à l’extérieur. L’espoir : ils seraient plus heureux et produiraient plus de lait.

Les casques VR auraient d’abord été testés à Moscou avant de se rendre en Turquie, et auraient été développés en coordination avec des vétérinaires pour garantir la sécurité des vaches. Kocak a utilisé les appareils VR sur deux vaches jusqu’à présent et les résultats sont positifs, même si le système actuel est très dystopique et étrange. Selon Kocak, la production de lait des vaches est passée de 22 litres à 27 litres par jour.

« Ils regardent un pâturage vert et cela leur donne un élan émotionnel », a expliqué Kocak. « Ils sont moins stressés. Apparemment, les résultats sont si positifs que Kocak est ravi d’étendre son expérience et prévoit d’acheter et d’installer 10 autres casques.

Maintenant, je n’ai probablement pas besoin de le souligner, mais c’est essentiellement l’intrigue de The Matrix. Les êtres vivants sont attachés à un monde virtuel, amenés à vivre une « vie meilleure » tout en produisant des ressources pour ceux qui les retiennent captifs dans le métavers. Cela signifie-t-il que l’une de ces vaches est réellement The One ? Une anomalie inévitable ? Une vache choisie qui se lèvera, vaincra l’humanité et libérera ses frères et sœurs bovins ? Probablement pas.

Mais alors que de plus en plus d’entreprises et de techniciens essaient de convaincre les gens que le métaverse est l’avenir et pas seulement un mot à la mode stupide utilisé pour créer Second Life 2, je ne peux m’empêcher de regarder ces vaches impuissantes et impuissantes attachées à un VR casque dans le but d’échapper au climat rigoureux du monde extérieur et de réfléchir à ce que sera l’humanité dans 20 ans.

Aussi, pensez-vous que les vaches peuvent jouer à Doom sur ces choses ? Je veux dire, si un rat peut jouer à Doom en VR, pourquoi pas une vache ? De toute façon, l’avenir craint.