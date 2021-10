15/10/2021 à 9h03 CEST

Un rapport scientifique qui vient d’être publié dans la revue ‘Nature’ révèle l’apparition d’une nouveauté climatique inquiétante, jusque-là presque inconnue sur Terre : des événements 4-sigma, c’est-à-dire des canicules ‘extrêmes-extrêmes’, qui se sont elles de 1 000 depuis 1950. En dehors de cela, les vagues simplement « extrêmes » augmentent également de manière inquiétante.

Les scientifiques ont découvert un Augmentation de 90 fois de la fréquence des chaleurs extrêmes par mois au cours des dix dernières années par rapport à celui enregistré au cours de la période 1951-1980.

Son travail révèle que la soi-disant événements de chaleur 3-sigma, qui s’écartent fortement de ce qui est normal dans une région donnée, affectent déjà en moyenne environ 9 pour cent de la surface de la Terre à un moment donné.

Mais pas seulement ça. Les événements de précipitations quotidiennes record ont également augmenté de manière non linéaire : en moyenne, 1 enregistrement de précipitations sur 4 au cours de la dernière décennie peut déjà être attribué au changement climatique.

Événements météorologiques les extrêmes liés au changement climatique d’origine humaine sont déjà à des niveaux sans précédent, disent les scientifiques, qui s’attendent cependant à ce qu’ils augmentent encore plus.

Les événements 4-sigma font irruption dans nos vies

« Pour les « extrêmes-extrêmes », ce que nous appelons les événements 4-sigma, ils étaient pratiquement absents maintenant Au lieu de cela, nous constatons une augmentation d’environ 1 000 fois par rapport à la période de référence.

Spécifique, ces événements radicalement extrêmes « ont touché environ 3 % de la surface terrestre mondiale en 2011-20 dans n’importe quel mois & rdquor;, souligne l’auteur principal de l’étude, Alexander Robinson, de l’Université Complutense de Madrid, et de l’Institut de Potsdam pour la recherche sur l’impact climatique, en Allemagne.

« Cela confirme les découvertes précédentes, mais maintenant avec des nombres croissants. Nous assistons à des extrêmes qui sont pratiquement impossibles sans l’influence du réchauffement climatique causé par les émissions de gaz à effet de serre provenant de la combustion de combustibles fossiles », ajoute-t-il.

Par exemple, 2020 a apporté des vagues de chaleur prolongées en Sibérie et en Australie, qui a contribué à l’apparition d’incendies de forêt dévastateurs dans les deux régions d’une ampleur jamais vue auparavant et avec des conséquences catastrophiques.

De plus, des températures à des niveaux potentiellement mortels ont affecté plusieurs régions de Les États-Unis et le Canada ce même été 2021, atteignant près de 50°C dans des régions considérées comme l’une des plus froides de la planète.

À l’échelle mondiale, les records de chaleur extrêmes ont le plus augmenté dans les régions tropicales, car elles ont généralement une faible variabilité de température mensuelle. Cependant, alors que les températures continuent d’augmenter, la chaleur record deviendra également beaucoup plus courante dans les régions de latitude moyenne et élevée, ajoute la recherche.

1 précipitation sur 4 est attribuable au changement climatique

Les records quotidiens de précipitations ont également augmenté. Par rapport à ce qui serait attendu dans un climat sans réchauffement climatique, le nombre de bûches humides a augmenté d’environ 30 pour cent entre 2010-2020 et 1951-1980. Cela implique que 1 enregistrement sur 4 est attribuable au changement climatique causé par l’homme.

Le contexte physique de cette situation apparemment contradictoire avec le réchauffement climatique est la relation Clausius-Clapeyron, qui stipule que l’air peut contenir 7 % d’humidité en plus pour chaque degré Celsius de réchauffement.

Il est important de noter que les régions déjà sèches telles que l’ouest de l’Amérique du Nord ou l’Afrique du Sud ont enregistré une réduction des précipitations, tandis que les régions humides telles que l’Europe centrale et septentrionale ont enregistré une forte augmentation. Généralement, et contrairement à ce que l’on peut croire, l’augmentation des précipitations extrêmes n’aide pas à atténuer les problèmes de sécheresse, rappellent les chercheurs.

Les chaleurs extrêmes ont doublé au cours de la dernière décennie

En comparant les nouvelles données avec la décennie précédente déjà extrême de 2000-2010, les données montrent que la superficie touchée par le Les températures extrêmes de la catégorie 3-sigma ont presque doublé.

Ces déviations extrêmement intenses qui étaient auparavant presque absentes de la planète (les événements 4-sigma) apparaissent maintenant dans les observations. Les records de précipitations ont encore augmenté de 5 points de pourcentage au cours de la dernière décennie.

L’augmentation apparemment faible du réchauffement au cours des dix dernières années, seulement 0,25°C, a des effets considérables, puisque il a des extrêmes climatiques considérablement élevés.

« Ces données montrent que les extrêmes sont loin de l’expérience historique. La chaleur extrême et les pluies extrêmes augmentent de manière disproportionnée & rdquor;, souligne le co-auteur Stefan Rahmstorf de l’Institut de Potsdam pour la recherche sur l’impact climatique.

« Notre analyse confirme une fois de plus que, lorsqu’on parle des impacts du réchauffement climatique sur l’homme, chaque dixième de degré est important», a-t-il conclu.

Photo principale : Ajay Verma

Étude de référence : https://www.nature.com/articles/s41612-021-00202-w

