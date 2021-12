Des valorisations astucieuses chères, malgré la correction récente, ces secteurs pourraient bien se porter en 2022 | ENTREVUE

L’évaluation des marchés plus larges se situe dans la partie supérieure des fourchettes à long terme. Nifty 50, après la récente correction, se négocie à près de 21x Fwd. PE.

Les indices de référence des marchés boursiers nationaux terminent l’année civile 2021, en baisse de 8 % par rapport à leurs plus hauts historiques. Alors que Dalal Street a récemment connu une correction à deux chiffres, l’indice de référence Nifty 50 se négocie à près de 21x Fwd. PE, qui est encore cher dit Amit Premchandani, vice-président principal et gestionnaire de fonds – Actions, UTI Mutual Fund dans une interview avec Kshitij Bhargava de Financial Express Online. Il partage en outre ses perspectives pour 2022 et a suggéré ce que les investisseurs devraient faire après la récente correction pour tirer le meilleur parti de leurs investissements au cours de la nouvelle année.

2021 se termine avec des marchés en baisse de près de 8 % par rapport aux sommets historiques. Quel message les investisseurs doivent-ils tirer de cette rubrique en 2022 ?

L’évaluation des marchés plus larges se situe dans la partie supérieure des fourchettes à long terme. Nifty 50, après la récente correction, se négocie à près de 21x Fwd. Le PE, qui reste cher, est du côté positif, la croissance des bénéfices a repris et devrait être de plus de 30% au cours de l’EX22. Une petite correction des marchés après la forte reprise des 18 derniers mois fait partie intégrante du cycle.

Étant donné que le point de départ de la valorisation est élevé, les investisseurs devraient tempérer les attentes de rendement à court terme. La normalisation de la politique monétaire et l’atténuation du soutien budgétaire à travers le monde seront les événements clés pour les marchés mondiaux au cours de l’CY22. Les deux sont susceptibles d’agir comme des vents contraires, cependant, la normalisation du secteur des services et l’ouverture des restrictions agiront comme des vents arrière.

Sur quels secteurs êtes-vous optimiste à moyen terme ?

À une époque où les acteurs de BNPL obtiennent une valorisation sur P/GMV ou P/Sales, l’Inde, avec un crédit bancaire par rapport au PIB à moins de 60 % et un crédit de détail par rapport au PIB à environ 20 %, est un marché très sous-pénétré. En plus de cela, la nécessité d’offrir des services numériques aux millenials ainsi que le confort des agences physiques aux clients traditionnels offrent des avantages uniques aux grandes banques privées, qui ont fait preuve d’agilité en évoluant sur les deux voies. Les niveaux de capital des banques privées sont à des niveaux record, fournissant une puissance de feu suffisante pour croître. Par conséquent, la croissance des prêts reprendra très probablement à mesure que le PIB nominal commencera à croître. En outre, certaines banques se sont montrées agressives dans la constitution de provisions pour les pertes passées ou futures et ont des possibilités de financement de détail. Les banques sont également les bénéficiaires probables d’une hausse cyclique de l’économie nationale après la deuxième vague ; tandis que les résultats de la qualité des actifs dans les deux vagues ont été plus modérés qu’on ne le craignait pour la plupart des banques privées. Tous les facteurs ci-dessus en font l’un des secteurs présentant le rapport risque/rendement le plus favorable.

L’un des principaux segments de la consommation discrétionnaire est l’automobile, où les niveaux de pénétration par habitant sont stables depuis de nombreuses années, les volumes photovoltaïques affichant à peine une croissance, même sur une base décennale. Nous sommes conscients du risque VE dans le secteur et avons positionné la taille en conséquence. Dans tous les segments PV/2W/tracteurs, les entreprises opèrent avec des profils de flux de trésorerie solides et des ratios de rendement décents. La croissance des volumes est un facteur qui fait défaut et nous pensons qu’il reprendrait après 3 mauvaises années.

La pandémie a montré la résilience et la fiabilité de l’Inde en tant que partenaire ; L’informatique et la pharma sont 2 secteurs clés en ce qui concerne les exportations. Les dépenses informatiques en pourcentage du chiffre d’affaires global augmentent dans le monde entier. Nous étions passés à un OW marginal dans l’informatique au début de la pandémie, cependant, nous avons enregistré des bénéfices car la forte croissance actuelle de la demande est extrapolée pour l’éternité. Les services informatiques s’adressent principalement aux marchés développés, qui connaissent une croissance nominale moyenne d’environ 5 à 7 % ; la croissance de 10 à 15 % prise en compte dans la valorisation du secteur informatique est légèrement gênante, c’est pourquoi nous avons réduit notre exposition. Après une course de rêve au début de la dernière décennie, les exportations pharmaceutiques ont été affectées par la forte érosion des prix des génériques et des problèmes liés à la qualité dans certaines usines. Cependant, les dommages sur les prix des génériques sont en grande partie causés alors que, contrairement à l’informatique, la pharmacie nationale est un grand marché qui offre une croissance stable. Par conséquent, ce secteur avait pris la plus grande surpondération au cours des 2 dernières années. Nous avons en outre ajouté un nom pharmaceutique national qui est un pur jeu avec une forte concentration d’exposition chronique et proche de zéro aux exportations.

Pensez-vous que les investisseurs devraient rééquilibrer leur portefeuille pour 2022 ? Quelle sera votre suggestion pour construire un portefeuille pour lutter contre la volatilité des marchés ?

Le marché est cher en ce qui concerne les valorisations glissantes à près de 25-26x PE, tandis que si nous regardons les bénéfices futurs, il se négocie à près de 21x PE, ce qui est une prime par rapport aux moyennes à long terme. Même en ce qui concerne les mesures du cours à la valeur comptable, les indices NIFTY et Midcap se négocient à des multiples supérieurs à +1 écart type par rapport aux moyennes à long terme. Par conséquent, la valorisation suggère que les investisseurs doivent être prudents lorsqu’ils investissent de l’argent frais sur le marché.

Les investisseurs doivent se concentrer sur l’allocation d’actifs ; l’allocation aux actions devrait être réalignée pour refléter l’appétit individuel pour le risque. Les investisseurs doivent éviter de synchroniser le marché et se concentrer sur le fait de donner du temps aux marchés pour que leurs investissements portent leurs fruits. Une grande partie de l’allocation en actions devrait être investie dans des fonds diversifiés dans diverses catégories de capitalisation boursière. Les allocations sectorielles des fonds doivent être limitées car elles impliquent de porter des risques asymétriques.

Quels ont été les principaux contributeurs à la performance du fonds UTI Value Opportunities tout au long de l’année ?

Sur une base d’un an, les principaux contributeurs positifs ont été notre surpondération dans certaines banques, une sélection de titres supérieure dans le secteur des technologies de l’information et une sous-pondération dans le secteur du pétrole et du gaz. Alors que l’attribution négative a été motivée par notre surpondération dans le secteur automobile.

