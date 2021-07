Des vampires de partout reviennent d’une pause avec une “sorcière”

Après une interruption de cinq ans, les rockeurs d’horreur basés à Las Vegas DES VAMPIRES PARTOUT sont de retour avec leur nouveau morceau “Sorcière”, ayant été fraîchement signé avec Cléopâtre Records. Non seulement cela, mais le groupe a également annoncé une nouvelle série de dates de tournée à l’automne 2021.

S’exprimant aux nouvelles, le leader Michael Vampire partage : « Je suis super fier de ‘Sorcière’, notre premier single de notre prochain EP sur Cléopâtre Records, ‘L’éveil’. Moi et Craig Pirtle (mon guitariste) s’est mis à écrire un album basé sur notre amour des 808, le changement émergent de la culture rock et du rock gothique. Nous voulions nous éloigner de notre dernière aventure musicale avec DGA et écrire quelque chose purement basé sur notre amour de la musique. Nous ne voulions pas nous concentrer directement sur la radio et avons adopté une approche plus organique de l’écriture. Cela faisait plus de six ans que je n’avais pas crié dans cette tonalité spécifique et je savais que ce serait spécial. Nous avons décidé d’écrire toutes les chansons sur ‘L’éveil’ basé sur des lignes de battement de synthé. Nous voulions que le rythme de la chanson raconte l’histoire avant même que je ne pose le chant. Je peux dire que ça a été une énorme expérience d’apprentissage d’écrire comme ça et j’ai trouvé ça super rafraîchissant ! Je voulais aussi me concentrer sur le son auquel tous les fans sont habitués et aimés au cours des 11 dernières années du groupe. Lorsque vous écoutez l’EP dans son ensemble, vous vous sentirez instantanément DES VAMPIRES PARTOUT nostalgie avec une nouvelle touche de 2021 ! Je voulais un album que mes fans adoreraient, mais je voulais aussi garder les choses à jour et avoir un sentiment de fraîcheur. Rien n’est pire que la musique rock datée !!!

« Je suis ravi d’annoncer DES VAMPIRES PARTOUT a signé avec l’emblématique label basé à Los Angeles Cléopâtre Records! Cléopâtre est connue pour sa liste éclectique et ses artistes légendaires allant de MEGADETH et BOUCHE FRAÎCHE jusqu’à DMX (SE DÉCHIRER). Je suis très reconnaissant de faire partie de Cléopâtre famille et ravis qu’ils croient en ma vision. Cléopâtre a maintenu la scène gothique en vie pendant des décennies et c’est un honneur de faire partie de leur incroyable héritage ! De belles choses à venir !”

DES VAMPIRES PARTOUT les fans auront la chance de voir le groupe sur la route cet automne avec EN ASSUMANT QUE NOUS SURVIVONS, LE LAPIN L’OURS et DESTIN DÉTRUIT.

DES VAMPIRES PARTOUT a été conceptualisé début 2010 par Michael Orlando, plus tard connu sous le nom Michael Vampire. Le groupe a commencé son voyage à Hollywood, en Californie, avec l’idée d’apporter une touche de fraîcheur à un marché du metalcore déjà saturé. Michael a été obsédé par le film culte de 1987 “Les garçons perdus” depuis l’âge de 13 ans et voulait monter un groupe autour de son amour pour le cinéma et sa passion pour la musique rock. Le groupe a rapidement gagné en notoriété en 2010 avec son premier clip pour “Amour immortel” qui a atteint un demi-million de vues et a atterri sur l’emblématique MTV “Bal des Headbangers”. Quelques mois après, DES VAMPIRES PARTOUT a été signé à Century Media Records et tournée avec BLACK VEIL BRIDES sur le Sujet brûlant tournée à travers les États-Unis. Le groupe a également décroché une première place pour X JAPONpremière tournée nord-américaine, jouant pour plus de 5 000 personnes par soir, et à ce jour est le seul groupe à ouvrir pour X JAPON aux États-Unis Après une course incroyable sur le 2012 Tour déformé, le groupe a été demandé par Kevin Lyman faire la une La grande aventure de Rob Zombie à Pomona, Californie. DES VAMPIRES PARTOUT ont depuis tourné avec des gens comme IMMOBILE EN BLANC, AIDEN, ALESANA, ORGIE, FILTRE, TOMBER À L’ENVERS, et d’innombrables autres.



