Des vandales détruisent un mémorial de guerre à Rowntree Park York alors que la police enquête | UK | Nouvelles

Les jeunes sans foi ni loi sont entrés par effraction dans une zone de stockage pour voler de la peinture rouge avant de dégrader le mémorial, disent des volontaires indignés. Le lychgate – également connu sous le nom de pigeonnier – est un monument commémoratif de guerre classé Grade II à Rowntree Park, à York, et abrite des plaques liées à la Première et à la Seconde Guerre mondiale.

Un porte-parole des Amis de Rowntree Park, un groupe de bénévoles qui dirigent le parc, a déclaré: “Il y a pas mal de dégâts et de destruction sans raison réelle autre que” un peu de rire “.”

Il a dit que c’était «une période triste» pour l’organisme de bienfaisance.

Les yobs ont également volé des mangeoires à oiseaux et des poteaux dans les jardins, rapporte Yorkshire Live.

Le porte-parole a déclaré qu’une personne avait signalé avoir vu des jeunes avec une brouette entre 20h30 et 21h00 sur une route près du parc.

“Nous demandons s’il y a des images de vidéosurveillance ou des témoins”, a-t-il ajouté.

Le conseil municipal de York aide à nettoyer le désordre pendant que la police enquête.

Friends of Rowntree Park, qui est un organisme de bienfaisance enregistré, organise des séances de jardinage et des programmes de santé mentale et de bien-être dans le parc.

Le parc a été donné aux habitants de York par la famille Rowntree en 1921.

Les listes historiques d’Angleterre indiquent que les monuments commémoratifs ont été installés en 1921 pour commémorer les employés de Rowntree Cocoa Works tués ou blessés pendant la Première Guerre mondiale et, par la suite, pour honorer ceux qui sont morts pendant la Seconde Guerre mondiale.

Un porte-parole de la police du North Yorkshire a déclaré: «C’est une telle déception de voir nos parcs et nos espaces ouverts et ceux qui travaillent et se portent volontaires pour les entretenir, traités avec un tel manque de respect.

«Le fait que quelqu’un ait choisi de s’introduire par effraction dans l’installation de stockage et de prendre des outils et de la peinture et de les utiliser pour graffiti le parc, qui est là pour leur bénéfice, mendiant la croyance.

«Cet incident aurait eu lieu à un moment donné dans la nuit du lundi 24 mai 2021. Quiconque a été témoin de quelque chose de suspect dans la région de Rowntree Park, ou qui aurait capturé des images de vidéosurveillance ou de sonnette est prié de contacter 101, sélectionnez l’option 2 et parlez à la salle de contrôle de la force. Veuillez citer la référence 12210125455. »