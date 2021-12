Des vents violents ont fait de la première moitié de Patriots-Bills une belle catastrophe

La confrontation de la semaine 13 des New England Patriots et des Buffalo Bills était censée être une bataille pour déterminer la meilleure équipe de l’AFC East. Au lieu de cela, c’était une vitrine de l’homme contre la nature.

La confrontation des Patriots et Bills’ Monday Night Football s’est déroulée dans un contexte de vents soutenus de 25 à 35 milles à l’heure et de rafales approchant les 55 mph. C’était une prévision qui a envoyé des paris d’accessoires l’après-midi et le total des scores a chuté à l’approche du tirage au sort. L’équipe d’avant-match d’ESPN, diffusant en direct depuis le terrain du stade Highmark, a également failli être envoyée à la bouilloire.

Toute idée qu’il s’agirait d’un match de football typique a été effacée par un coup d’envoi qui a survolé l’équipe de retour de la Nouvelle-Angleterre, hors du terrain de jeu, et à environ sept rangées dans les tribunes :

Après trois passes consécutives depuis le centre d’une soufflerie, Jake Bailey, le parieur All-Pro des Patriots, a pris un quatrième et cinq snap, rentré dans le ballon avec le plein force de sa jambe, et… déboucha un puissant coup de pied de 15 mètres dans le regard indifférent de mère nature.

Les Bills ont gaspillé cette position sur le terrain avec un échappé, ouvrant la voie à la Nouvelle-Angleterre pour prendre la tête derrière un touché de 64 verges par Damien Harris – l’un des 10 jeux précipités que Bill Belichick a appelé pour commencer le match.

Mac Jones n’a lancé une passe qu’à son quatrième entraînement du match. C’était une aventure en soi, mais un aboutissement :

Ce fut la seule passe que les Patriots ont tentée au cours des 30 premières minutes du match.

Josh Allen s’en sort mieux, trouvant des cibles dans le champ avec et sans vent. Il a reçu une possession de zone rouge lorsque N’Keal Harry a été envoyé pour le premier retour de botté de dégagement de sa carrière au milieu d’une tempête de vent, pour des raisons comprises uniquement par Bill Belichick.

Cela s’est à peu près aussi mal passé qu’il aurait pu. Allen a transformé le jeu suivant en un touché de 14 verges :

Les Patriots, malgré une avance de 161-74 en verges au total, ont eu exactement autant de premiers essais (cinq) que les Bills en route vers une avance de 11-7 à la mi-temps. La Nouvelle-Angleterre s’est adaptée aux conditions météorologiques en instituant une infraction qui aurait été à la maison au début de la NFL. Les Bills, avec 41 verges par la passe, ressemblaient en comparaison à Texas Tech du début des années 2000.

Et c’est ainsi qu’un jeu qui était censé nous dire qui est la meilleure équipe de l’AFC peut n’être qu’un baromètre pour savoir quelle équipe est la mieux adaptée pour jouer au football à l’intérieur d’une tornade. Des rafales de vent ont fait de la première moitié de New England-Buffalo un gâchis bâclé et délicieux. Espérons qu’ils continuent à fouetter dans la seconde.