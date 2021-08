Des vétérans de Gurkha prêts à mourir à cause de l’inégalité des retraites « Pas mangé pendant SIX jours ! » | Royaume-Uni | Nouvelles

Le journaliste de GB News, Tom Harwood, s’est entretenu avec le studio GB News aux côtés des anciens combattants de l’armée Gurkha qui sont actuellement en grève de la faim. Les Gurkhas manifestent contre l’inégalité des retraites et M. Harwood a insisté sur le fait qu’ils avaient proclamé qu’ils étaient prêts à mourir pour cette cause. Il a expliqué qu’au départ, le niveau de pension différait pour les Gurkhas et les militaires britanniques en raison de la différence de coût de la vie entre le Népal et le Royaume-Uni.

Cependant, depuis lors, les Gurkhas sont venus vivre au Royaume-Uni mais n’ont pas obtenu l’augmentation de la pension.

S’exprimant sur leur résilience, M. Harwood a noté que cela faisait six jours que les manifestants n’avaient rien mangé.

M. Harwood a déclaré: “Ces deux Gurkhas et la fenêtre d’un Gurkha frappent depuis samedi matin.

“Ils n’ont pas mangé du tout depuis six jours maintenant.

“Il y a une énorme quantité de soutien qui nous entoure, il y a eu des descentes, de nombreux vétérans de l’armée britannique et des gens qui nous rendent simplement hommage et leur soutien.

“Les Gurkhas se sont battus héroïquement pour les Britanniques pendant de nombreuses décennies.

“Je suis debout à côté d’une banderole montrant les Gurkha qui ont remporté les Croix de Victoria et il y en a beaucoup.

“Ce sont des gens qui se sont battus héroïquement pour l’armée britannique et je pense qu’il y a un soutien du peuple britannique pour augmenter la pension.”

Plus à venir…