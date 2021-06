Des vétérans noirs s’excusent auprès de la communauté amérindienne ⋆ 10z viral

Le massacre du genou blessé comprenait des soldats noirs

*Le Coalition nationale des organisations d’anciens combattants noirs au nom de nos groupes affiliés, proclamons notre soutien indéfectible à nos frères amérindiens en soutenant l’adoption du Remove the Stain Act.

La loi poursuit l’annulation des médailles d’honneur décernées aux soldats américains qui ont commis l’acte de massacrer 200 jeunes hommes, femmes et enfants non combattants de la tribu Lakota à Wounded Knee Creek. La loi servirait d’étape pour reconnaître la tragédie de l’ère avec la vérité servant de fondement à la paix et à la justice.

L’interaction des Noirs avec les communautés amérindiennes est l’éléphant de neuf cents livres dans la salle qui parle d’histoire. La communauté amérindienne a subi son propre holocauste et la communauté noire a contribué à leurs pertes. Nous reconnaissons également que certains de nos ancêtres se sont battus et ont vécu ensemble en coopération, et les groupes ont formé une alliance agricole et militaire. Les tribus amérindiennes ont donné refuge aux Africains en fuite réduits en esclavage.

L’acte a provoqué la guerre indienne Seminole de 1835. L’armée des États-Unis a envahi les tribus Seminole en Floride pour reprendre les esclaves qu’ils ont donné refuge. Ceux capturés ont été rendus aux propriétaires de plantations. L’enrôlement des Noirs dans les forces armées a été interdit pendant cette période de notre histoire.

Après la guerre civile, lorsque l’expansion de l’Ouest a commencé, les Amérindiens ont été marqués pour l’extinction. Avant l’expansion occidentale, leur population était estimée à des millions. En 1890, la population était réduite à deux cent cinquante mille. Sitting Bull, Geronimo et Crazy Horse étaient peut-être des ennemis des États-Unis, mais ils étaient des combattants de la liberté pour leur peuple. Nous avons la chance d’avoir un National Native American Museum, donc l’histoire n’est pas perdue dans le temps.

Dans la même veine, le Buffalo Soldiers Museum présente une partie de l’histoire qui comprend plus de 160 batailles et escarmouches, des campagnes de poursuite et des rafles de diverses tribus amérindiennes de 1867 à 1890. Les 9e et 10e de cavalerie et les 24e et 25e régiments d’infanterie ont participé dans plus de 30 ans de combats sanglants et parfois sévères, à l’exception du massacre de Wounded Knee. Et bien que leurs efforts aient été de nature héroïque, les Buffalo Soldiers ont joué un rôle essentiel dans les atrocités oppressives qui ont frappé les Amérindiens. La loi reconnaît ces vies innocentes perdues et les atrocités du passé.

L’intérêt dominant de la Coalition est de rechercher la vérité dans la reconnaissance et la présentation de notre histoire militaire. Nous avons mené le plaidoyer pour la promotion de Charles Young au grade de général de brigade pendant des décennies. Nous avons contribué à l’éducation du public et généré un discours national sur l’histoire. Notre intention n’a jamais été de promouvoir ou de glorifier le chaos de la guerre. Ni ignorer les injustices commises pour quelque raison que ce soit par les deux parties.

Nous ne pouvons pas changer le passé qui opposait les Noirs à la communauté amérindienne. Cependant, les vétérans noirs se tiennent désormais aux côtés de nos frères et sœurs amérindiens. Nous sommes avec vous du bon côté de l’histoire et du bon côté de la justice.

Notre objectif est de rechercher la reconnaissance publique et la réparation gouvernementale des injustices historiques commises contre la communauté amérindienne. “Alors que nous parlons de ce qui est dû aux anciens combattants noirs”, nous n’avons pas oublié les excuses et les dettes que nous avons.

La National Coalition of Black Veteran Organization soutient avec véhémence la « Remove the Stain Act ». La loi sera une étape positive en offrant des excuses pour les atrocités du passé et en contribuant à la cause de la guérison et de la réconciliation.

source : Janine Fondon – jfondon@unityfirst.com