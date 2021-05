Des vidéos de spoiler de Coronation Street montrent le désespoir et le mal après la mort de Seb ⋆ .

La tragédie a des répercussions profondes (Photo: Metro.co.uk/ITV)

La mort fracassante de Seb Franklin (Harry Visinoni) dans Coronation Street a laissé les fans dans un désordre et les répercussions pour ceux qui restent sont énormes et angoissantes.

Alors que le diabolique Corey Brent (Maximus Evans) assure que Kelly Nellan (Millie Gibson) prend la chute, Nina Lucas (Mollie Gallagher) est en mauvaise posture et Roy Cropper (David Neilson) a du mal à comprendre la violence insensée.

Ailleurs, alors qu’Abi Franklin (Sally Carman) est frappée par une mise à jour, elle a du mal à la maintenir ensemble.

Voici votre première semaine à une semaine émotionnellement crue de Coronation Street avec cinq clips d’épisode.

Lundi 10 mai, première partie

L’objectif de Corey est de se couvrir le dos et Kelly est horrifiée de voir qu’il ne se soucie pas de son bien-être – et a lui-même son propre alibi.

Lundi 10 mai Deuxième partie

Comme Asha dit à Amy que ce n’est pas parce que Corey a menti qu’il a quelque chose à voir avec le meurtre de Seb, Amy la presse de se réveiller – mais est-ce qu’elle passe?

Mercredi 12 mai, première partie

Une Nina frustrée est brisée après la mort de Seb et déterminée à se libérer de l’hôpital, mais Roy peut-il la persuader de le faire lentement?

Mercredi 12 mai Deuxième partie

Roy livre un dialogue passionné sur sa consternation face à la haine et à l’intolérance dans le monde et rappelle que sa femme Hayley a rencontré le même genre de vulgarité et d’abus. Il craint que Nina ne soit à jamais privée de son étincelle et de son identité.

Vendredi 14 mai

Abi est confus lorsque la police arrive et confirme que Kelly a été accusée du meurtre de Seb, mais Corey est toujours libre. Elle a du mal à le maintenir ensemble car on lui dit que le corps de Seb peut être libéré pour ses funérailles.

