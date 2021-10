Des vidéos découvertes incitent Patrick Mahomes à se poser des questions sur la santé mentale

Les Chiefs de Kansas City sont entrés dans la saison 2021-22 de la NFL, considérés par beaucoup comme les favoris pour remporter le Super Bowl. Après sept matchs, ils ont ressemblé à tout sauf à un concurrent.

Plus récemment, Kansas City s’est fait exploser par les Titans du Tennessee 27-3. Dans ce match, Mahomes a lancé pour 206 verges et une interception tout en enregistrant zéro touché. Son QBR de 6,0 était un plus bas en carrière et cela marquait la sixième fois en autant de sorties qu’il avait lancé un choix.

Compte tenu des difficultés de Mahomes cette saison, beaucoup se sont demandé ce qui aurait pu conduire à sa régression.

Un certain nombre de détectives sur Internet pensent avoir découvert la réponse sur TikTok.

En fait, je commence à me sentir mal pour Patrick Mahomes. Le mec a l’air misérable https://t.co/XrZ5cm8ANc – Kyler Johnson (@kylerjohnson33) 29 octobre 2021

Patrick Mahomes a l’air misérable. Il est piégé pour toujours et à jamais. pic.twitter.com/PaQVZMvE9T — L’honorable président Mike Anderson 🇺🇸 (@m_anderson2015) 29 octobre 2021

Ils s’assurent toujours d’attraper Mahomes dans ces TikToks qui ont l’air misérable 😭😭 Au moins, sortez mon homme du tir https://t.co/9UXQQbbwEy – Jordan Kaplan (@JKap415) 29 octobre 2021

Je prie pour la santé mentale de Patrick Mahomes https://t.co/liAqvxEpK6 – BUTTAH 🇬🇾 (@_ItsNotBUTTAH) 29 octobre 2021

Les vidéos en question ne sont évidemment pas nouvelles, mais les regarder à travers le prisme du déroulement de cette saison offre une nouvelle perspective sur la situation de Mahomes.

Jackson Mahomes a déjà été impliqué dans non pas une, mais deux controverses. Les deux liés au football. De même, la partenaire de Mahomes, Brittany Mathews, a fait son chemin dans l’actualité pour diverses controverses.

Tout cela pèse-t-il sur la star des Chiefs ? Il est impossible de le savoir avec certitude.

Selon Adam Teicher d’ESPN, Mahomes comprend qu’il est dans une situation difficile en ce moment.

« Vous pouvez simplement regarder la cassette et savoir que je dois mieux jouer pour avoir du succès », a déclaré Mahomes après la défaite de la semaine dernière.

«Il y avait des jeux où les gars étaient ouverts. Il y a eu des matchs où nous avons eu des affrontements sur le terrain que je n’ai pas touchés et que je donnerais généralement à ces gars des opportunités de faire des jeux. Je leur ai dit quelque chose que je dois être meilleur. En même temps, ils ont cet état d’esprit qu’ils vont essayer de me construire. C’est une chose où vous n’allez pas jouer votre meilleur match à chaque match, et c’est à ce moment-là que vous devez compter sur vos autres gars pour en quelque sorte s’intensifier et faire des jeux pour vous.

Cela dit, Mahomes sait qu’il doit s’améliorer.

« C’est juste des choses sur lesquelles je dois toujours travailler, et je perds parfois en quelque sorte au cours de la saison et je dois m’améliorer », a-t-il poursuivi.

«C’est accroché dans la poche, travailler sur mon jeu de jambes, rester à l’heure, tout ce genre de choses comme ça. Vous voyez que cela me fait participer à certains jeux chaque année, et c’est quelque chose sur quoi je dois revenir et apprendre et être meilleur.

« Il y a eu des moments où j’aurais peut-être pu marcher et trouver un point faible dans la poche où [instead] Je suis en quelque sorte sorti de là et j’ai essayé de faire bouger les choses. … Chaque fois que nous ne commettons pas une attaque, c’est généralement parce que je fais de petites choses comme ça.

La saison est encore relativement jeune et Mahomes a le temps de s’améliorer. Mais il doit commencer à éliminer les distractions.

Sera-t-il finalement capable de le faire? Le temps nous le dira.

