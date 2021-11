Des vidéos dérangeantes sur les réseaux sociaux de la tragédie d’Astroworld émergent

La nouvelle de la tragédie d’Astroworld a dominé les médias sociaux samedi, y compris une série de vidéos troublantes mettant la scène en relief horrible.

Vendredi soir, au moins 8 personnes ont été tuées et des dizaines ont été hospitalisées lors d’un incident d’afflux de foule lors d’une performance du rappeur Travis Scott au Festival Astroworld à Houston.

M. Scott a publié samedi une déclaration exprimant ses regrets concernant l’incident :

Je suis absolument dévasté par ce qui s’est passé hier soir. Mes prières vont aux familles et à tous ceux qui ont été touchés par ce qui s’est passé au Festival Astroworld. Houston PD a tout mon soutien alors qu’ils continuent à se pencher sur la perte tragique de vies humaines. Je m’engage à travailler avec la communauté de Houston pour soigner et soutenir les familles dans le besoin. Merci à Houston PD, Fire Department et NRG Park pour leur réponse et leur soutien immédiats. Je vous aime tous.

L’actualité a dominé Twitter samedi, ce qui en fait le sujet le plus tendance. Beaucoup de ces messages comprenaient des vidéos très dérangeantes de l’événement, comme un clip montrant une femme montant sur scène et criant à plusieurs reprises « Il y a quelqu’un de mort ! » alors qu’un autre homme monte et crie « Arrêtez le spectacle ! »

« Arrêtez le spectacle » et le personnel n’a rien fait. Cette merde est déchirante #AstroWorld

pic.twitter.com/nFiqGk65aU — trey 〽️ (@honest_papi) 6 novembre 2021

Ce même événement a également été capturé sous un autre angle par un spectateur :

Une prétendue vidéo de #AstroWorld montre des personnes essayant d’arrêter l’événement après une surpopulation, mais la direction a maintenu le spectacle. 11 morts dans le chaos et la débandade ; beaucoup d’autres sont blessés.#AstroWorld #TravisScott #Houston #Texas #ASTROFEST #astroworldfestival #AstroWorld2021 pic.twitter.com/LxYk77NRVk – Subodh Kumar (@kumarsubodh_) 6 novembre 2021

Une autre vidéo montrait des fans sautant sur des véhicules de sécurité, tandis qu’une autre montrait des fans scandant « Stop the show ! » :

La foule de #AstroWorld scandait « arrête le spectacle », mais Travis et la sécurité l’ont maintenu #ASTROWORLDFest pic.twitter.com/0oXObIYXhq — ° (@babaisthename) 6 novembre 2021

Des images capturées à Astroworld lors de la performance de Travis Scott montrent un fan sautant dans une ambulance qui se trouvait à l’intérieur de la foule assistant aux victimes piétinées et dansant dessus. #ASTROWORLDFest #AstroWorld #astroworldfestival #ASTROFEST #TravisScott pic.twitter.com/4umI9AjwDJ – Βƌβƌβơ⊔⟟ℓℓ⋲ (@WulfMunkey) 6 novembre 2021

D’autres vidéos publiées sur les réseaux sociaux présentaient des photos de fans inconscients et dont l’état est inconnu, alors que le concert se poursuivait.

Et quelques heures avant la tragédie de la nuit dernière, des fans ont été filmés en train de franchir une clôture et de se précipiter dans la salle.

Tout ça pour voir Travis Scott ? Ce n’est pas un comportement normal, ces personnes étaient sous le charme. #AstroWorld #ASTROWORLDFest pic.twitter.com/KnS53Om56P – Ro✨ (@_romeko) 6 novembre 2021

Le Festival Astroworld 2020 a été annulé en raison de la pandémie, comme de nombreux rassemblements de ce type.

L’incident de vendredi soir était un écho tragique du festival Astroworld de 2019, au cours duquel trois personnes ont été hospitalisées lorsqu’elles ont été piétinées juste avant que Travis Scott ne monte sur scène.

