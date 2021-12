Des vidéos exclusives aux mises à jour améliorées des scores en direct… Voici pourquoi vous devez télécharger la dernière version de talkSPORT EDGE

talkSPORT EDGE, l’application de football GRATUITE incontournable, vient de s’améliorer BEAUCOUP, grâce à une pile de fonctionnalités améliorées.

Avec notre centre de match imbattable, des informations de dernière minute et des outils de paris, y compris le meilleur Smart Acca de la planète, pour vous aider à battre les bookmakers et à garder une longueur d’avance sur vos amis.

Le EDGE est encore meilleur

Ne manquez pas la nouvelle expérience passionnante EDGE, téléchargez la version mise à jour depuis votre App Store MAINTENANT ! Et jetez un œil à nos nouvelles fonctionnalités EDGE améliorées ci-dessous…

CONCEVOIR VOTRE FLUX D’ACTUALITÉS

Vous pouvez désormais sélectionner votre équipe préférée parmi la Premier League, l’EFL, la SPL, les ligues espagnole, italienne, allemande et française.

Cela vous fournira un service d’actualités sur mesure avec des mises à jour des matchs et plus encore de notre équipe de football dédiée.

Et le EDGE est d’abord pour les dernières nouvelles, avec les informations de nos meilleurs rédacteurs, ainsi que des photos exclusives et des commentaires sur les histoires qui comptent le plus pour vous,

Les scores sont avec vous en premier sur le EDGE

JEUX, OBJECTIFS ET EXCLUSIVITÉS

Nous avons ajouté des listes de lecture vidéo, y compris les meilleures vidéos de la Premier League et de toutes les ligues clés à travers le monde.

Nous avons des interviews exclusives, des buts incroyables et une liste de lecture de vos équipes et joueurs préférés, mis à jour chaque jour.

Voici un avant-goût du contenu auquel vous pouvez vous attendre :

EDGE : Echange de chemise de Darren Bent : Épisode 2 – Anton Ferdinand

D’ABORD AVEC LES NOUVELLES

Vous recevrez des alertes sur les dernières nouvelles de votre équipe, y compris les annonces de la composition des matchs, les buts, les cartons rouges et d’autres moments clés.

Si vous souhaitez mettre à jour votre coupon de pari ou partager les nouvelles de qui est dans et qui est hors du XI de départ, l’application EDGE vous donne les nouvelles plus rapidement que quiconque.

Restez au courant des dernières nouvelles

VOUS NE MANQUEZ PAS UN COUP DE PIED

Commentaire textuel détaillé de la journée, décrivant l’action dans chaque ligue et match international.

Il y a une analyse détaillée des objectifs, des cartons rouges, des interventions VAR redoutées et de chaque incident majeur, directement sur votre téléphone en quelques secondes.

Tous les objectifs, cartons rouges et décisions controversées, directement sur votre téléphone

PARIER PLUS INTELLIGEMMENT

EDGE dispose également du meilleur outil Smart Acca que vous contrôlez dans la paume de votre main, pour construire les paris qui comptent le plus pour vous.

Vous ne serez jamais pris au dépourvu lorsque les nouvelles de l’équipe arriveront et vous pourrez concevoir vos paris à VOTRE façon. C’est TOUT sur le BORD.

Téléchargez la nouvelle application EDGE améliorée MAINTENANT

COMMENT PUIS-JE L’AVOIR?

Il est disponible sur iPhone et Android dispositifs.

Pour télécharger l’application, cliquez sur ICI.

L’application peut être utilisée sur iOS 13 et supérieur, sur les appareils suivants :

iPhone12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE.

