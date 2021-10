Des vidéos pourraient révéler une romance entre Thalía et Yolanda Andrade | Instagram

Il y a quelques jours, nous vous avons annoncé une nouvelle qui a sans aucun doute surpris les fans de la chanteuse Thalía et Yolande Andrade, et est-ce que selon le chauffeur, ils ont eu une liaison il y a plusieurs années.

Et en fait, certaines vidéos ont été révélées qui révéleraient le supposé Romance parmi les célébrités mexicaines.

Bien que ce soit il y a quelques mois lorsque Yolanda Andrade a partagé via un Instagram Live avec Lorena Meritano qu’elle avait eu une liaison avec « une chanteuse », c’est jusqu’à cette semaine que le nom de cette personne mystérieuse a commencé à émerger.

Ainsi, après des enquêtes, des fuites et des commentaires de fans de l’animateur de « Montse & Joe », beaucoup ont convenu qu’apparemment la personne à laquelle le présentateur faisait référence est Thalía.

En conséquence, il y a eu des spéculations et des commentaires sans fin à ce sujet, alors maintenant tout le monde en est surpris.

Il convient de noter que Thalía et Yolanda Andrade sont des amies assez proches depuis leur plus jeune âge, cependant, il s’agit apparemment d’une amitié exagérément étroite.

A tel point que certains disent que cette proximité était en grande partie due au fait qu’ils formaient en réalité un couple amoureux.

Pour cette raison, de nombreuses personnes se sont consacrées à la recherche de plusieurs indices ou signes qui indiqueraient qu’il existe entre les deux un lien extrêmement fort, ce qui indiquerait même clairement que l’hôte et le chanteur ont une sorte de romance secrète.

En fait, certains enregistrements d’il y a plus de 12 ans ont été retrouvés, où tous deux semblent très heureux et certains font même des commentaires liés à « leur regard » ou à la proximité avec laquelle ils interagissent.

De nombreuses personnes ont exprimé qu’une ambiance assez particulière pouvait être ressentie entre eux et ont même fait savoir qu’à un moment donné, une interaction est perçue qui n’est pas seulement amicale, elle pourrait aussi être un peu plus encline à une relation.

La vérité est que le conducteur controversé a eu plusieurs relations et serait même très bon en couple.

Comme vous vous en souvenez peut-être, une femme qui a marqué la vie de Yolanda Andrade était l’actrice emblématique Verónica Castro.

Ils ont partagé les projecteurs sur une saison de « Big Brother » et l’affection de l’actrice pour le présentateur a pris fin, alors que Yolanda Andrade plaisantait pendant des semaines à propos d’un mariage présumé entre eux il y a plusieurs années.

Verónica Castro l’a arrêtée et a assuré qu’elle n’aime plus Yolanda Andrade, car elle est passée de « drôle et lui a manqué de respect ».