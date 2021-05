Des vidéos révèlent un empoisonnement, un traumatisme mortel de Rita ⋆ .

Sharon est dans une situation délicate tandis qu’Asha joue avec le feu (Photo: ITV)

Il y a des craintes de mort dans Coronation Street car Rita Tanner (Barbara Knox) ​​est mystérieusement portée disparue tandis que Harvey (Will Mellor) ordonne à Sharon Bentley (Tracie Bennett) de s’occuper de Jenny Connor (Sally Ann Matthews) par tous les moyens possibles.

Ailleurs, il y a une tragédie dans la rue alors qu’Abi Franklin (Sally Carman) et Nina Lucas (Mollie Gallagher) se réunissent pour dire au revoir à Seb. Mais le tueur Corey Brent (Maximus Evans) a l’audace de se montrer…

Lundi 31 mai

Sharon dit à Brian que Rita est absente pendant un moment, mais que lui est-il vraiment arrivé ? Plus tard, Harvey appelle Sharon et lui dit de s’occuper de Harvey. Oh et Brian n’a plus de sachets de thé alors qu’il travaillait dans un magasin.

mardi 2 juin

Abi et Nina luttent pour garder leurs émotions ensemble lorsqu’un corbillard contenant le corps de Seb arrive avant les funérailles. Lorsque Corey arrive pour lui rendre hommage, Nina indique clairement qu’il n’est pas le bienvenu.

Jeudi 4 juin

Après avoir invité Corey, Asha ajoute de la drogue à son verre pour l’assommer. Mais lorsque Corey fait pression sur elle pour le sexe, il devient agacé lorsqu’elle essaie d’éviter la conversation.

vendredi 5 juin

Sarah qualifie Carla d’égoïste pour s’attendre à ce qu’Adam donne son foie à Peter et donne des coups durs à Peter qui n’apprend jamais. En retour, Carla essaie avec méchanceté de faire croire à Sarah qu’Adam ne l’aime pas.

