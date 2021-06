De l’interdiction de certaines saveurs à l’augmentation de l’âge d’achat, les réglementations gouvernementales restreignant le vapotage gagnent du terrain aux États-Unis. Mais les vidéos virales diffusées dimanche nous rappellent le plus gros problème avec ces lois sur les nounous qui criminalisent les comportements sans victime : elles doivent finalement être appliquées sous la menace d’une arme. (Ou point de taser.)

“Samedi soir, sur une promenade à Ocean City, dans le Maryland, la police appliquant une interdiction de vapoter a encerclé et attaqué un adolescent alors qu’une foule agitée se rassemblait”, rapporte le Washington Post. « Ensuite, un officier a donné un coup de genou à l’adolescent au ventre à plusieurs reprises. »

Des vidéos montrent Ocean City, Maryland, la police Tasering, des adolescents à genoux tout en appliquant l’interdiction de vapoter sur les trottoirs https://t.co/a11iYOSYJv – Le Washington Post (@washingtonpost) 14 juin 2021

« Plus tard, la police a utilisé un Taser sur un autre homme dans la foule et a combattu un troisième qui a ramassé un vélo », poursuit le rapport. “L’incident, qui a été capturé dans des vidéos virales, a laissé quatre adolescents arrêtés.”

La police affirme que les adolescents résistaient à leur arrestation. Dans certains cas, c’est peut-être vrai, mais cela ne semble pas être le cas dans toutes les arrestations.

Dans une vidéo, un adolescent afro-américain qui avait les mains en l’air est tasé par la police. Il ne résiste clairement pas à l’arrestation et fait juste un petit mouvement vers son sac à dos que les policiers lui auraient dit de retirer. Les spectateurs de la vidéo crient que les agents font «tout cela par vape».

Vous pouvez regarder la vidéo du tasing ci-dessous, mais attention : c’est dérangeant et c’est difficile de regarder la façon dont ce jeune homme est traité. Une vidéo montre un adolescent ligoté et emporté par la police.

La police d’Ocean City dans le Maryland a tasé un adolescent de 17 ans après l’avoir accusé d’avoir vapoté hier. pic.twitter.com/PVzagAV5i1 – Rebecca Kavanagh (@DrRJKavanagh) 13 juin 2021

Pour être juste, tous les détails entourant cet incident restent flous.

Mais une chose est claire comme du cristal : résistant à l’arrestation ou non, ces interactions avec la police ne se sont produites qu’à cause de lois insensées interdisant le vapotage à l’extérieur sur la promenade. C’est un rappel qu’une partie du problème avec notre système policier et la brutalité policière vient simplement du fait que nous avons beaucoup trop de lois.

Et toutes les lois doivent finalement être appliquées sous la menace d’une arme. Comme l’a noté Walter Olson de l’Institut Cato sur Twitter en réponse à l’incident : « N’adoptez pas de loi à moins d’être prêt à voir la violence exercée pour la faire respecter. Par exemple : les lois contre le vapotage public.

C’est pourquoi la gravité de l’application de la loi ne devrait jamais être déployée que dans la protection des droits des personnes et de la sécurité physique. Les lois de l’État-nounou qui criminalisent les comportements sans victime et tentent de réglementer les choix personnels conduisent à des confrontations inutiles entre les citoyens et la police. C’est ainsi que nous nous retrouvons avec des adolescents vapoteurs tasés, attachés et arrêtés au nom de la sécurité publique.

