Des villes de niveau 2 émergentes comme des centres de soins tertiaires avec des hôpitaux superspécialisés modernes

La migration des patients des villes indiennes de niveau 2,3 ​​vers les grandes métropoles pour bénéficier de meilleurs établissements de santé est un phénomène courant. Avec une baisse progressive des cas de Covid, les patients qui avaient auparavant reporté les chirurgies en raison de la peur de Covid sortent maintenant en raison de quoi les chirurgies électives et les procédures médicales non-Covid s’accélèrent. Comme les restrictions de mouvement et les chances d’une éventuelle troisième vague sont toujours présentes, les patients des petites villes recherchent des soins de santé tertiaires modernes et abordables. Aujourd’hui, alors que le besoin d’établissements de santé tertiaires est à un niveau record, des villes de niveau 2 comme Patna avec des hôpitaux superspécialisés modernes émergent rapidement en tant que centres névralgiques pour les patients du Bihar, du Jharkhand, de l’UP, de l’Assam, du Népal, etc., avec des installations modernes et économiquement viables.

« Les installations médicales du Bihar jusque dans les années 80 étaient si maigres que les patients cardiaques devaient se rendre dans des centres supérieurs comme Vellore, Delhi, Kolkata, etc. à la recherche d’installations de santé meilleures, modernes et abordables. Les patients traversent des épreuves colossales qui prennent souvent du temps et deviennent périlleuses dans les situations d’urgence. Ces patients qui devaient auparavant migrer vers de plus grandes villes trouvent désormais l’hôpital cardiaque de Patna comme la meilleure option en raison de son prix abordable et de son emplacement », a déclaré le Dr Rajan Thakur, président et directeur de l’hôpital cardiaque de Patna. L’hôpital a jusqu’à présent servi plus de 3 lakhs de patients au Bihar et a également mérité la distinction d’établissement de soins cardiaques de premier plan pour les patients de l’Uttar Pradesh, de l’Assam et du Népal. Il effectue le maximum de chirurgies cardiaques dans la région, ce qui est plus que n’importe quel hôpital privé à des prix des plus abordables.

L’Inde compte actuellement le plus grand nombre de patients atteints de maladies cardiovasculaires, ce qui a un impact majeur sur la main-d’œuvre productive de 35 à 65 ans. Ce taux de mortalité est plus élevé que la plupart des groupes ethniques, y compris les Chinois, les Japonais, les Américains et les Européens. Selon le rapport FICCI, environ 65 millions de personnes souffrent de diabète en Inde et ce chiffre devrait atteindre 109 millions d’ici 2035. Les hôpitaux superspécialisés des villes de niveau 2,3 ​​ne se contentent pas de contrôler ces chiffres grâce à un diagnostic ultramoderne. mais jouent également un rôle important dans la réduction de la charge sur les métros. Le nombre croissant de maladies cardiaques, d’hypertension et de diabète à un âge beaucoup plus jeune a également incité les gens à s’arrêter et à réfléchir à leur santé et à adopter une surveillance préventive, ce qui a en outre entraîné une augmentation de la demande d’établissements de soins de santé tertiaires dans les villes de niveau 2.

« Nous avons réalisé de nombreuses angioplasties, implantations de stimulateurs cardiaques, pontages, remplacements valvulaires, etc. sans compromettre la qualité du traitement. Les techniques modernes pratiquées ici depuis de nombreuses années ont gagné la confiance des patients. Outre un nombre important de pontages, refaire un pontage, remplacement de valve, remplacement de valve double, fermetures chirurgicales dans une unité de chirurgie cardiaque, nous effectuons efficacement un grand nombre d’implantations de stimulateurs cardiaques à double chambre, de stimulateurs cardiaques à chambre unique et de stimulateurs cardiaques ICD et CRDT à Patna on une base mensuelle », a informé Thakur.

La migration inverse provoquée par la pandémie et la culture étendue du travail à domicile ont entraîné le retour d’une majorité de professionnels, d’étudiants, y compris d’autres, dans leur ville natale. Le coronavirus a également mis en évidence la nécessité et l’importance d’investir dans la santé et le bien-être. Une plus grande sensibilisation aux avantages des polices d’assurance médicale et des couvertures de santé a également rendu les installations médicales plus abordables et accessibles. Désormais, les patients sont mieux informés et disposent de plus de moyens pour bénéficier de meilleurs traitements médicaux, et les hôpitaux ultraspécialisés modernes des villes de niveau 2 comblent le fossé entre leurs besoins et les meilleurs traitements.

