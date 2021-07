Des voitures de luxe à la vitesse supérieure

Les analystes pensent qu’à l’avenir, une combinaison de canaux hors ligne et en ligne sera la norme

Les ventes de voitures de luxe en Inde ont connu une hausse au cours des derniers mois. Selon la Federation of Automobile Dealers Association, les ventes de voitures de luxe ont augmenté de 120 % de juin 2020 à juin 2021. Afin de faire face à la hausse de la demande, les constructeurs automobiles de luxe tels que Mercedes, Volvo Cars India et BMW ont amélioré l’expérience client grâce à l’intelligence artificielle ( AI) et la visualisation 3D, et ont également lancé de nouveaux modèles de leurs véhicules.

Rush de luxe

Volvo Cars India a enregistré une croissance de 52 % de ses ventes entre janvier et juin 2021, par rapport à la même période l’année dernière, son SUV intermédiaire Volvo XC60 étant le modèle le plus vendu. Sa plate-forme numérique, Volvo Contactless Program, lancée l’année dernière, a également enregistré une augmentation du nombre de demandes des clients. Jyoti Malhotra, directeur général de Volvo Cars India, déclare : « Actuellement, nous nous concentrons sur l’électrification et sur l’amélioration de l’expérience client en ligne. Volvo vise à lancer un produit électrique chaque année, à commencer par le XC40 Recharge en 2021. Un centre de relations clients dédié a été lancé l’année dernière pour répondre aux demandes des clients en ligne. Outre les voitures électriques, Volvo lancera également des versions essence de ses berlines premium S90 et SUV XC60 plus tard cette année.

Mercedes-Benz India a également vu ses ventes augmenter depuis janvier de cette année. « En raison de la transition rapide vers le modèle en ligne l’année dernière, nos ventes en ligne représentent désormais 20 % de notre volume global de ventes », a déclaré Santosh Iyer, vice-président des ventes et du marketing, Mercedes-Benz Inde. Il utilise désormais WhatsApp for Business pour interagir avec des acheteurs potentiels. Pendant la pandémie, la Classe E à empattement long de Mercedes a été son modèle le plus vendu, suivie du SUV GLE.

Barrages

Cependant, la hausse de la demande s’est heurtée à des défis du côté de l’offre. Alors que les constructeurs automobiles sont aux prises avec la pénurie de puces et de semi-conducteurs, en raison des blocages et des restrictions à travers le monde, il y a eu des retards dans la fabrication, entraînant de longues périodes d’attente pour les clients. Les semi-conducteurs jouent un rôle important dans les systèmes d’aide à la conduite proposés par les voitures de luxe.

Étant donné que le toucher et la sensation sont des aspects importants dans le segment des voitures de luxe et que les concessionnaires restent le premier point de contact pour les clients, il est crucial de concevoir un modèle durable qui soutient les concessionnaires, a déclaré Preetam Mohan Singh, vice-président senior, automobile, Praxis Global Alliance.

Mercedes a récemment lancé un modèle D2C en vertu duquel les concessionnaires recevront des commissions pour chaque voiture vendue, une différence par rapport au modèle précédent basé sur des objectifs. Les salles d’exposition deviendront des centres d’expérience et la responsabilité de la gestion des stocks incombera au constructeur automobile. Cela signifie que des salles d’exposition plus grandes peuvent ne plus être nécessaires, assurant la rentabilité pour les concessionnaires.

Les analystes pensent qu’à l’avenir, une combinaison de canaux hors ligne et en ligne sera la norme, dans laquelle les consommateurs pourront rechercher et lancer le processus d’achat en ligne, et effectuer l’achat hors ligne. “Les marques de voitures de luxe étaient passées à la pré-pandémie en ligne, mais la pandémie les a poussées à améliorer leurs services en ligne et à proposer des fonctionnalités telles que des essais virtuels et une simulation 3D”, ajoute Singh.

Dans la période pré-pandémique, une moyenne de 35 000 à 40 000 unités de voitures de luxe ont été vendues chaque année. La part des voitures de luxe sur le marché global des voitures particulières n’a été que d’environ 1,5 % au cours des dernières années. “Cette année, il ne dépassera pas 2 % du marché automobile global”, déclare Rakesh Batra, ancien leader du secteur automobile, EY. « L’Inde est un marché sensible aux prix. Plusieurs facteurs, dont le coût de l’entretien et la durabilité, sont des points de friction dans l’esprit du consommateur », ajoute Batra.

