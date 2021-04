Des voitures qui conduisent des milliardaires et que vous pouvez acheter | Moteur

Ce sont des voitures qui ont des milliardaires et que vous pouvez conduire aussi.

Bien que de nombreuses célébrités disposent de garages enviables qui abritent des voitures dont les prix ne sont à la portée des poches les plus privilégiées, certains visages populaires optent pour des véhicules plus modestes. En fait, certaines des personnes les plus riches du monde conduisent des modèles Ford, Fiat, Volkswagen ou Volvo. Ce sont les voitures des milliardaires que nous pourrions tous acheter.

Le comparateur U Switch a enquêté sur les voitures conduites par certains des plus grands noms du monde du divertissement, du sport et des affaires. Ainsi, les acteurs se sont révélés être ceux qui investissent le moins dans des véhicules d’un montant moyen de 17 277 euros. En attendant, ce sont les comédiens qui dépensent le plus avec une moyenne de 27 312 euros. Ses marques préférées incluent Ford et Toyota, bien que ses modèles préférés soient la Mini et la Smart Fortwo.

En fait, le portail susmentionné souligne que la voiture la plus populaire est la voiture britannique qui a choisi, entre autres, Adele, la troisième femme la plus riche du rapport avec une valeur nette de plus de 162 millions d’euros. Le modèle le plus abordable est le Daniel Radcliffe: une Fiat Grande Punto, un véhicule qu’il s’est donné à lui-même à l’âge de 18 ans en 2007 et était techniquement l’enfant le plus riche de Grande-Bretagne. L’acteur qui a joué Harry Potter est en tête de liste des personnalités avec les modèles les plus modestes.

Dernière édition du bracelet d’activité Xiaomi avec un moniteur d’activité physique, un capteur de fréquence cardiaque et une mesure de l’oxygène dans le sang avec un écran meilleur et plus grand.

Célèbre profession automobile Daniel Radcliffe Acteur Fiat Grande Punto Christian Bale Acteur Toyota Tacoma Tom Hanks Acteur Toyota Scion XB Jack Ma Roewe SUV RX5 Homme d’affaires Kawhi Leonard Chevrolet Tahoe Sportif Paul Allen Mazda Serie B Homme d’affaires Lewis Hamilton Smart fortwo Sportif Raheem Sterling Smart fortwo Sportif Derek Chisora Smart fortwo Sportsman Justin Timberlake Volkswagen Jetta Singer

Les voitures des plus riches

Ce ne sont pas les seuls noms importants de l’étude. Jeff Bezos, Fondateur et PDG d’Amazon, il est la personne la plus riche du monde, mais on l’a souvent vu conduire une Honda Accord. Compte tenu du fait qu’il est évalué à 20 834 euros et que son actif est supérieur à 155 000 millions d’euros, il pourrait acheter le véhicule précité plus de 7,47 millions de fois.

Quelque chose de similaire se produit avec Bill Gates. Le fondateur de Microsoft possède une Ford Focus, d’une valeur d’environ 15 408 euros, et une Porsche 959 d’une valeur de 422 333 euros. Avec sa valeur nette (estimée à plus de 115 000 millions d’euros), il pouvait s’offrir 272 358 unités sur les 959 et 7,46 millions de Focus. Alice Walton, Héritière des supermarchés WalMart, elle conduit une Ford F150 d’une valeur de 15 688 euros. Avec sa fortune (plus de 60 000 millions d’euros), il a pu acquérir ce modèle plus de 3,85 millions de fois.

Cet article a été publié dans Autobild par Elena Sanz Bartolomé.