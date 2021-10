Des voitures sans chauffeur ? Le Bayern Munich prêt pour une équipe sans entraîneur par Lothar Matthäus

La légende du Bayern Munich et de l’Allemagne devenu expert, Lothar Matthäus, a un point de vue chaud et c’est un peu intéressant : le joueur de 60 ans pense que cette version des Bavarois est si profonde et talentueuse qu’ils n’ont pas besoin d’un entraîneur.

Matthäus est allé jusqu’à dire « pourrait survivre à la plupart des matchs sans entraîneur-chef ».

« L’équipe a grandi ensemble et a suffisamment de personnalités de joueurs. Je pense que vous n’avez pas nécessairement besoin d’un entraîneur maintenant parce que l’équipe fonctionne », a déclaré Matthäus lors d’une apparition sur Sky (tel que capturé par Sport Bild). « Si ça marche, alors ça marche. Quand les choses ne vont pas bien, l’entraîneur est bien sûr d’autant plus important.

Matthäus, bien sûr, a fait les déclarations avec sa langue fermement plantée dans sa joue, mais le point demeure : cette équipe du Bayern Munich est assez incroyable. Incroyables habiles et implacables dans tous les domaines du terrain, les Bavarois sont prêts à relever un défi de taille pour un autre triplé.