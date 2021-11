Des voleurs attaquent des magasins à travers le pays, un garde de sécurité californien abattu alors que la criminalité fait rage

Des pilleurs ont ciblé des magasins à travers le pays avant Thanksgiving et pendant le week-end du Black Friday, volant des milliers de dollars de marchandises dans les magasins et laissant même un agent de sécurité californien mort alors qu’il tentait de protéger une équipe de presse qui rapportait les crimes .

« Nous avons essayé de les arrêter », a déclaré à FOX 11 l’employé de Home Depot, Luis Romo, à propos d’une « flash mob » ciblant le magasin de Lakewood, en Californie, le Black Friday. « Nous avons fermé l’entrée principale et ils ont mis leurs masses en place et quiconque se mettrait sur leur chemin, ils allaient leur faire du mal. »

Le groupe de huit voleurs a volé des marteaux, des pieds de biche et d’autres outils, emportant environ 400 $ de marchandises. De tels outils ont été utilisés dans d’autres vols à main armée dans l’État, notamment dans un Nordstrom à Walnut Creek, en Californie, la semaine dernière.

LA THIEVES ATTAQUE LE GARDE DE SÉCURITÉ DANS LE DERNIER SMASH-AND-GRAB DE CALIFORNIE

Les braqueurs se seraient enfuis dans des voitures qui attendaient sur le parking. La police a arrêté une voiture sans plaques plus tard dans la nuit et a arrêté quatre personnes qui pourraient être liées au vol.

Un groupe de cinq suspects a volé environ 25 000 $ en sacs à main coûteux dans un magasin Nordstrom du centre commercial Westfield Topanga à Los Angeles à la veille de Thanksgiving. Alors qu’un grand groupe est également entré vendredi dans une Bottega Veneta dans le quartier Beverly Grove de Los Angeles et a utilisé un agent chimique contre une personne qui a tenté de les arrêter alors qu’ils volaient des marchandises haut de gamme.

Tard vendredi soir, le service de police de Los Angeles était en alerte tactique dans toute la ville. L’alerte a depuis été levée.

NEWSOM DIT AUX MAIRES DE CALIFORNIE DE « METTRE EN PLACE » APRÈS QU’UNE MASSE DE PILLEURS ONT FAIT UN CASSE À SIX CHIFFRES NORDSTROM

Un insigne d’officier de police de Los Angeles. (iStock)

À Monterey, un groupe d’environ quatre personnes a volé environ 30 000 $ de lunettes de soleil dans une Sunglass Hut. À San Francisco, des voleurs âgés de 14 à 18 ans ont emporté plus de 20 000 $ dans un Apple Store en plein jour mercredi.

Les crimes se sont également répandus dans d’autres régions du pays, notamment à Chicago, où la police a déclaré que des voleurs avaient jeté un parpaing dans un magasin Canada Goose entre minuit et 6 heures du matin pour Thanksgiving et avaient pris des marchandises. Trois autres smash-and-grabs se sont déroulés dans la ville, où des voleurs ont pris pour cible un Foot Locker, un magasin North Face et un magasin de téléphonie mobile.

DES DOUZAINES DE MAGASINS DE LA RÉGION DE SAN FRANCISCO, DES PHARMACIES TOUCHÉES PAR DES PILLEURS SANS SUCRE : « NOUS NOUS BALISE TOUS »

On ne sait pas si les vols sont liés ou combien de marchandises ont été volées. La police de Chicago enquête.

Dans la banlieue de Minneapolis, un groupe important d’au moins 30 personnes a ciblé un Best Buy à Burnsville, tandis qu’un groupe de 10 à 12 personnes, dont des mineurs, a ciblé un autre Best Buy à Maplewood. Personne n’a été arrêté en lien avec les incidents en date de samedi et il n’y a aucune estimation de la quantité de marchandises volées.

« Dans l’ensemble, les détaillants sont de plus en plus préoccupés par cette tendance croissante. … C’est certainement un problème difficile à résoudre, étant donné la nature organisée et le nombre de personnes impliquées dans de nombreux incidents », Chris Walton, un ancien cadre de Target qui co – dirige le blog de vente au détail et le podcast Omni Talk, a déclaré à propos des incidents, selon Star Tribune.

L’incident le plus tragique s’est déroulé en Californie, lorsqu’un agent de sécurité d’Oakland a été mortellement abattu lors d’un vol à main armée alors qu’il protégeait une équipe de presse couvrant un précédent vol par écrasement.

SAN FRANCISCO GUARD, UN ANCIEN FLIC, TIRÉ ET TUÉ PROTÉGER L’ÉQUIPE DE PRESSE COUVRANT UN SMASH-AND-GRAB

Cette photo non datée fournie par le service de police de la ville de Colma, en Californie, montre l’ancien officier Kevin Nishita. Nishita, un officier de police à la retraite et garde armé qui a assuré la sécurité de nombreux journalistes dans la région, a reçu une balle dans l’abdomen lors d’une tentative de vol de l’équipement de caméra de KRON-TV à Oakland, Californie, le mercredi 24 novembre 2021. Le l’équipe de presse couvrait un récent vol à main armée dans un magasin de vêtements. Certaines parties de la Californie ont été frappées par une vague de vols organisés dans le commerce de détail au cours desquels des bandes de voleurs s’introduisent dans des magasins haut de gamme et arrachent des marchandises. (Brandon Vaccaro/Département de police de Colma via AP) Un agent de sécurité protégeant une équipe d’informations télévisées de San Francisco a été abattu mercredi lors d’une tentative de vol à main armée, ont annoncé les autorités. (KTVU)

« C’est avec la plus profonde tristesse que je vous informe du décès du gardien de sécurité Kevin Nishita », a déclaré Mark Neerman, vice-président de l’information et directeur de l’information chez KPIX. « Il est mort en protégeant l’un des nôtres, un collègue qui a rendu compte de la violence même qui lui a coûté la vie. Je sais que vous vous joignez à moi pour envoyer vos condoléances à sa famille et remercier Kevin d’avoir pris notre défense à tous. »

Il a reçu une balle dans l’abdomen lors d’une tentative de vol de l’équipement de caméra de KRON-TV mercredi et est décédé plus tard des suites de ses blessures.

3 SUSPECTS EN GARDE APRÈS UN VOL À SUCCES DANS LE MAGASIN NORDSTROM À THE GROVE, DIT LAPD

Nishita était un officier de police de San Jose de 2001 à 2012 et travaillait comme garde armé pour la Star Protection Agency au moment de sa mort. Il laisse dans le deuil sa femme, deux enfants et trois petits-enfants. Une récompense de 32 500 $ est offerte pour des informations qui mènent à une arrestation pour le meurtre.

Des vols à main armée ont frappé la Californie au cours de la semaine dernière, la plupart des incidents se produisant dans des magasins près de San Francisco et de Los Angeles.

À Walnut Creek, situé à environ 40 kilomètres de SF, environ 80 pillards ont pris d’assaut un Nordstrom et ont emporté entre 100 000 et 200 000 dollars de marchandises, selon la police.

Des foules de voleurs ont saccagé au moins deux douzaines d’entreprises de la région de San Francisco le week-end dernier.

« Au moins deux douzaines d’entreprises ont été touchées », a déclaré le chef de la police d’Oakland, LeRonne Armstrong, à CBS SF. « Caravanes itinérantes de véhicules, ciblant les opérations de cannabis, les magasins de détail, les pharmacies, dans toute la ville d’Oakland. »

Les crimes se sont également étendus à San Jose, à environ 80 kilomètres de San Francisco, où au moins quatre personnes ont volé 40 000 $ à un Lululemon lors d’un incident décrit par la police comme un « vol organisé ».

Le gouverneur Gavin Newsom a appelé les maires de Californie à « intensifier » et à tenir les foules de voleurs à l’étalage pour « compter » à la suite des crimes répétés.

Le gouverneur Gavin Newsom prend la parole lors d’une conférence de presse après avoir reçu une injection de rappel du vaccin Moderna COVID-19 aux services de santé asiatiques d’Oakland, en Californie, le mercredi 27 octobre 2021. La membre de l’Assemblée Mia Bonta, troisième en partant du bas à droite, est également sur la photo. Wilma Chan et le maire d’Oakland, Libby Schaaf, à droite. (Photo AP/Jeff Chiu)

« Je ne suis pas maire de Californie, mais j’étais maire, et je sais que lorsque des choses comme celle-ci se produisent, les maires doivent intervenir », a déclaré Newsom lundi dans une clinique de vaccination dans le district de Mission de San Francisco. « Ce n’est pas un acte d’accusation. Ce n’est pas un coup bas. »

« Ces personnes doivent être tenues de rendre des comptes », a ajouté Newsom. « Nous devons enquêter sur ces crimes. Nous devons briser ces réseaux criminels. Nous devons faire de ces gens un exemple. »

À San Francisco, le maire de Londres Breed a annoncé que la ville limitera l’accès en voiture avant la saison des achats de vacances au quartier commerçant populaire de la ville, Union Square, en réponse aux foules de voleurs.

SAN FRANCISCO, CALIFORNIE – 17 MARS: le maire de San Francisco, London Breed, prend la parole lors d’une conférence de presse à l’extérieur de l’hôpital général Zuckerberg de San Francisco avec des travailleurs essentiels pour marquer le premier anniversaire de la fermeture du COVID-19 le 17 mars 2021 à San Francisco, Californie . San Francisco a l’un des plus faibles nombres de cas de coronavirus et de taux de mortalité du pays avec seulement 422 décès dans une ville de près de 900 000 habitants. (Justin Sullivan/.)

Certains policiers et détaillants ont souligné la proposition 47 de la Californie pour l’augmentation des crimes, qui a réduit les frais de vol à l’étalage concernant le vol de 950 $ ou moins, des crimes aux délits.

En 2018, les législateurs des États ont adopté une loi temporaire en réponse aux plaintes concernant la loi, qui a établi un nouveau crime de vol de détail organisé. Un groupe de travail California Highway Patrol a également été créé pour aider les zones où de nombreux cas de tels crimes sont commis. Cependant, la loi a expiré au début de cette année, a rapporté le San Francisco Chronicle.

« Je pense que ce qui se passe maintenant, c’est qu’il n’y a plus de responsabilité pour cela, et la responsabilité des magasins s’ils essaient d’appréhender ces gars. Ils restent là et regardent », Steve Reed, un officier de police à la retraite et ancien chef de la sécurité à Arden Fair Mall à Sacramento, a déclaré ABC 10.