Des voleurs au Canada utilisent des AirTags pour voler des voitures chères

La police régionale de York a émis un avertissement jeudi, affirmant que les voleurs utilisaient l’AirTag d’Apple pour suivre et voler des véhicules haut de gamme dans la région de York.

Vols d’automobiles

Depuis septembre, les agents ont enquêté sur cinq incidents au cours desquels des suspects ont placé des AirTags sur des véhicules afin de les retrouver et de les voler plus tard. Ils traquent les véhicules ciblés jusqu’au domicile de la victime, où ils sont volés dans l’allée.

Les voleurs utilisent généralement des outils tels que des tournevis pour entrer dans les véhicules par la porte du conducteur ou du passager, tout en veillant à ne pas déclencher d’alarmes. Une fois à l’intérieur, un appareil électronique, généralement utilisé par les mécaniciens pour reprogrammer les réglages d’usine, est connecté au port de diagnostic embarqué sous le tableau de bord et programme le véhicule pour qu’il accepte une clé que les voleurs ont apportée avec eux. Une fois la nouvelle clé programmée, le véhicule démarre et les voleurs l’emmènent.

Conseils de prévention

Si possible, garez votre véhicule dans un garage fermé à clé. La plupart des véhicules sont volés dans une allée Utilisez un antivol au volant. Il agira également comme un moyen de dissuasion visibleInstallez un verrou sur le port de données. Ce dispositif simple peut être acheté en ligne et bloque l’accès au port de l’ordinateur où les voleurs accèdent pour reprogrammer les clés du véhicule Envisagez l’achat d’un système de vidéosurveillance de qualité. Assurez-vous que les caméras sont correctement placées et fonctionnent pour une utilisation de jour comme de nuit. Familiarisez-vous avec le système afin qu’il puisse être examiné et accessible facilementInspectez votre véhicule régulièrement et appelez la police si vous remarquez des dispositifs de suivi potentiels suspects