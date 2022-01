Des voleurs de voitures de la région de Cleveland ont « déclaré la guerre », selon le procureur, après qu’un policier a été abattu

Un procureur de la région de Cleveland s’est déchaîné contre des voleurs de voitures armés samedi, un jour après qu’un policier de la ville a été abattu lors d’un vol de voiture apparent.

« Ces détournements de voiture ont déclaré la guerre à notre communauté », a déclaré le procureur Michael O’Malley dans le comté de Cuyahoga, Ohio, selon Cleveland.com, « et cette communauté et les forces de l’ordre doivent s’unir pour mettre fin à cette violence. Ces détournements de voiture se produisent presque tous les jours dans tout ce comté. »

« Ces détournements de voiture ont déclaré la guerre à notre communauté. … Ces détournements de voiture se produisent presque tous les jours dans tout le comté. — Michael O’Malley, procureur du comté de Cuyahoga

Michael O’Malley, procureur, comté de Cuyahoga, Ohio. (Site Internet du parquet)

L’officier Shane Bartek, 25 ans, membre de la force de Cleveland depuis 2019, a été abattu alors qu’il n’était pas en service vendredi vers 18 heures dans le quartier de Kamm’s Corners. Le crime s’est produit près du même endroit où un homme de 27 ans a été volé sous la menace d’une arme le jour de Noël, a rapporté le média.

UN AGENT DE POLICE DE CLEVELAND ABATTU MORTEL DANS UN CARJACKING EN HORS SERVICE ; SUSPECT ARRÊTÉ : RAPPORTS

Vendredi, la police a arrêté deux personnes en lien avec le détournement de voiture : un homme de 28 ans de Bedford Heights et une femme de 18 ans de Garfield Heights, a rapporté FOX 8 de Cleveland.

Le suspect masculin, identifié comme Anthony Butler Jr., a vu sa caution fixée à 5 millions de dollars lors d’une comparution devant le tribunal samedi, selon des informations.

Anthony Butler Jr., 28 ans, à gauche, était l’un des deux suspects détenus dans le cadre de la mort par balle vendredi de l’officier de police de Cleveland Shane Bartek, selon les autorités.

Butler a été giflé avec des accusations initiales de fuite et d’évasion, de recel de biens volés et de diverses infractions liées à la circulation, a rapporté FOX 8.

Il devrait bientôt faire face à des accusations supplémentaires dans le cadre de l’affaire, a rapporté Cleveland.com.

La suspecte, qui n’a pas été identifiée, était détenue pour suspicion de meurtre aggravé mais n’avait pas encore été officiellement inculpée, a rapporté le média.

Butler a été arrêté vendredi à Euclid, Ohio, après une poursuite policière au cours de laquelle il a écrasé un véhicule volé à Bartek, puis a tenté de s’enfuir à pied, a rapporté FOX 8.

La police de Richmond Heights – l’une des nombreuses communautés dont les agents ont poursuivi le suspect – a été créditée de l’arrestation, selon les rapports.

Butler a sept condamnations antérieures au cours des quatre dernières années pour des infractions liées au vol de voitures, selon les archives du tribunal du comté de Cuyahoga, selon Cleveland.com.

La suspecte faisait déjà l’objet d’une enquête pour des rôles présumés dans des vols passés, a rapporté le média.

Le maire élu de Cleveland, Justin Bibb, qui prend ses fonctions la semaine prochaine, faisait partie des responsables qui ont exprimé leurs condoléances après avoir appris la mort de l’agent Bartek.

« Nous offrons nos sincères condoléances à l’officier Shane Bartek, à sa famille et à toute la division de police de Cleveland », a écrit Bibb sur Twitter. « Ces types de crimes insensés ne seront pas tolérés. Ensemble, nous nous battrons pour une ville plus sûre et soutiendrons les forces de l’ordre dans leurs efforts pour assurer la sécurité de nos quartiers. »

Le nouveau chef de la police par intérim de Cleveland, Wayne Drummond, a également commenté, selon Cleveland.com.

« Mon cœur souffre pour sa famille, pour nos officiers. C’est insensé. Cela n’a tout simplement pas de sens », a déclaré Drummond vendredi, selon le média.