Des voleurs frappent LA Home Depot pour les pieds de biche, Bottega Veneta pour les sacs à main

Un groupe de voleurs s’est précipité dans un Home Depot à SoCal pour ce qui pourrait conduire à davantage de pillages et de vols – s’enfuir avec des marteaux et des pieds de biche dans ce qui devient une tendance alarmante.

Les flics disent qu’environ 10 personnes ont heurté un HD à Lakewood, Californie – juste à l’extérieur de Long Beach – vendredi soir… étaient intéressés.

LAKEWOOD, Californie – 23 jeunes hommes ont volé des masses, des marteaux et des pieds de biche dans un Home Depot et se sont enfuis dans des véhicules en attente. pic.twitter.com/SM2su5o97n – ShatteredWorldMedia 🌐 (@MediaShattered) 27 novembre 2021 @MediaShattered

Quelqu’un a eu une vidéo des suspects présumés s’échappant par les portes d’entrée, poussant les gens à côté. Un employé affirme que jusqu’à 20 personnes ont saccagé l’endroit et auraient menacé de frapper les gens avec les biens volés s’ils tentaient de les arrêter.

Alors que la plupart se sont enfuis… la police dit avoir attrapé 4 personnes qui, selon eux, étaient impliquées.

De l’autre côté de la ville – dans le quartier chic de Beverly Grove sur Melrose – un détaillant de luxe appelé Bottega Veneta a également été perquisitionné par un groupe de personnes non identifié … arrivée.

Ce ne sont que les derniers d’une série de vols de style smash-and-grab/flash mob qui n’ont pas seulement touché la région de Los Angeles… mais ailleurs en Californie, et bien au-delà de nos frontières.

Des types de crimes similaires ont été signalés dans l’Illinois, le Minnesota et d’autres États – et les flics sont en état d’alerte élevé pour tenter de freiner les attaques effrontées contre les magasins et les entreprises.

#Breaking Environ 25 voitures ont bloqué la rue et se sont précipitées dans le Walnut Creek Nordstrom en emportant des marchandises avant de monter dans les voitures et de filer à toute allure. Au moins deux personnes arrêtées sous la menace d’une arme. pic.twitter.com/AG3R94M9L3 – Jodi Hernandez (@JodiHernandezTV) 21 novembre 2021 @JodiHernandezTV

Il est difficile de dire dans quelle mesure cette folie est, et parmi qui – bien que dans certains cas (comme à Walnut Creek), il est assez évident qu’il y a une certaine coordination en cours … jusqu’à 25 voitures auraient bloqué une rue et alignées côte à côte alors que les passagers sortaient et nettoyaient un Nordstrom.

Bien sûr, il n’y a pas grand-chose que les citoyens – sans parler des employés – puissent faire pour arrêter cela. Les rapports indiquent que toute personne qui a tenté de gêner a risqué d’être attaquée avec du gaz poivré ou d’être balancée … et les travailleurs sont généralement invités à ne pas essayer de jouer à Batman pour ce scénario.

Louis Vuitton San Francisco, Union Square a été vidé !! pic.twitter.com/7Sz6rlRo8n – Da Juan (@CARLITOSGUEY) 20 novembre 2021 @CARLITOSGUEY

À l’approche de Noël, quelque chose nous dit que nous n’en verrons que de plus en plus… d’autant plus que les gens semblent penser qu’ils peuvent s’en tirer.