Des voleurs utilisant des Apple AirTags pour voler des voitures, la police émet un avis

Les voleurs utilisent les AirTags pour cibler les véhicules haut de gamme dans les espaces publics. (Dossier/.)

Le dispositif de suivi AirTag d’Apple, lancé plus tôt cette année, pour localiser tout objet sur lequel il est placé. L’appareil est devenu populaire auprès des utilisateurs car il permet de localiser les objets perdus ou volés.

Apple utilise des millions d’iPhones car l’AirTag envoie une requête ping anonyme à l’iPhone à proximité, qui envoie ensuite un message au propriétaire de l’AirTag pour l’aider à localiser ses marchandises. Apple a également programmé l’appareil pour envoyer des informations de suivi uniquement au propriétaire de l’AirTag.

Cependant, ces fonctionnalités de suivi sont maintenant utilisées par des voleurs pour voler des voitures dans les allées.

Lire aussi | Apple lance l’accessoire AirTag iPhone pour aider à localiser les objets perdus : ensemble de fonctionnalités, prix, autres détails

La police de York a maintenant publié une déclaration alors que les cas impliquant des AirTags dans des voitures volées ont monté en flèche au cours des derniers mois.

Les voleurs utilisent les AirTags pour cibler les véhicules haut de gamme dans les espaces publics. Ils placent l’étiquette dans des endroits où le propriétaire ne peut pas les trouver, puis la suivent jusqu’au domicile du propriétaire et volent la voiture.

Business Insider a signalé qu’Apple s’efforçait d’empêcher l’espionnage et a averti la victime lorsqu’un AirTag étranger est placé sur un objet. Si la victime agit dessus, l’AirTag peut être neutralisé ou bien ils font le jeu des criminels.

Lire aussi | Test du Redmi Note 11T 5G : belle apparence, excellente autonomie

Les AirTags sont principalement utilisés pour localiser l’emplacement du propriétaire et les aides dans le vol. Les voleurs continuent d’utiliser des méthodes conventionnelles pour entrer dans la voiture, qu’ils reprogramment ensuite pour accepter n’importe quelle clé.

Les York ont ​​conseillé aux gens de garer leurs véhicules dans un garage fermé à clé pour éviter le vol. Parmi les autres suggestions du service de police, citons l’utilisation d’un verrou de volant, le verrouillage du port de données et l’installation de caméras de surveillance autour de la propriété.

Lire aussi | WhatsApp commence à déployer une nouvelle conception de forme d’onde pour les messages vocaux ; savoir comment ça marche

Placer AirTag sur la voiture pour la localiser en cas de vol est également un moyen pratique de protéger le véhicule. Cependant, les voleurs pourraient bloquer le tracker lorsque leur iPhone les avertit d’un tracker étranger.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.