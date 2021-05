Des vols massifs d’ananas et de deux ravageurs accaparent le secteur du Piñón

05/06/2021 à 12:33 CEST

Groupes organisés dédiés à vol massif d’ananas piñoneras dans la province de Valladolid et son environnement continue d’aggraver la situation difficile que traverse le secteur. Ce fait, combiné à la propagation d’un insecte qui affaiblit et détruit les pommes de pin (la punaise américaine du pin), conduit de nombreux entrepreneurs au désespoir.

Des milliers de personnes vivent de l’utilisation de l’ananas à Valladolid et dans les provinces voisines, pour l’obtention ultérieure de l’ananas. Plus précisément, en Castille et León, il y a environ 400 entreprises liées à la récolte de l’ananas ou à la transformation du fruit. Selon les données de l’Asociación Castellana de Elaboradores del Piñón, la région compte environ 90 000 hectares consacrés à cet objectif.

Cependant, depuis des années, les gangs organisés dédiés au vol de grandes quantités de fruits de pin pignon (Pinus pinea) découragent de nombreux entrepreneurs, qui décident d’abandonner l’activité.

Il s’agit de vols à grande échelle, qui impliquent parfois l’appropriation de plusieurs tonnes d’ananas, comme cela s’est produit ce même mois d’avril, lorsque la Garde civile a récupéré une partie de la 6000 kilos d’ananas volés dans les villes de Pesequera, Torrescarcela, Valdenebro de los Valles et la Mudarra. Huit personnes ont été arrêtées dans le cadre de cette opération et dix autres ont été accusées de la commission présumée de huit crimes de vol d’ananas.

Cependant, ce n’était qu’un épisode de plus dans une longue série de crimes commis dans la région pendant des décennies. Il y a huit ans, la Garde civile détenu 30 personnes en une seule opération et intervenu 150 tonnes d’ananas dans différentes provinces de Castilla y León.

Les criminels, qui sont dans une proportion énorme de nationalité roumaine, saisissent les ananas et les vendent à différents entrepreneurs d’ananas de la région.

L’Association forestière de Valladolid, qui regroupe une grande majorité des propriétaires exploitant les forêts de pins, affirme que ces criminels «savent tout». au moment de tenter de justifier l’origine des ananas et il n’est possible d’agir efficacement contre eux que «s’ils sont capturés alors qu’ils sont sur le terrain».

«Il est clair qu’il y a une personne sans scrupules qui envoie ces gens voler les pinèdes», affirme le technicien de cette association Jesús Alberto del Río.

Chaque année, les opérations de police se succèdent et de nombreux «voleurs d’ananas» sont arrêtés, mais c’est un problème qui n’est pas éradiqué et qui entraîne des pertes importantes pour le secteur. Il faut tenir compte du fait que le prix des ananas est d’environ 1,20 euro le kilo, soit environ trois ananas.

Deux ravageurs contre le pin parasol

Le problème est compliqué par la propagation d’un insecte exotique envahissant qui envahit les forêts de pins espagnoles et qui à Valladolid, comme dans toute Castilla y León, fait des ravages. Il s’agit de punaise de lit américaine (Leptoglossus occidentalis), qui «donne la touche finale à la situation», déplore Del Río.

«Cette année a été une vraie douleur, car il y a eu peu d’ananas, et en plus la peste provoque un véritable désastre», des événements qui s’ajoutent aux vols habituels. “Beaucoup de gens sont partis, car il y a ceux qui sont passés de près d’un million d’euros à ne rien entrer », ajoute-t-il.

Selon des études récentes du Service catalan de gestion forestière, jusqu’à 25% des pignons de pin sont perdus à chaque récolte en raison de l’action de ce bug, qui affecte de nombreuses espèces végétales, mais a une prédilection particulière pour les pins.

Ce bug est également rejoint par la processionnaire du pin, qui semble s’être alliée à ce nouvel insecte venu de l’extérieur de l’Espagne dans son action forestière dévastatrice. Les experts estiment que les perturbations résultant de la crise climatique contribuent à alimenter ces ravageurs.

Les entrepreneurs sont vraiment inquiets. “Dans cinq ans, il n’y aura pas un seul homme d’affaires ananas, parce que vous ne pouvez pas garder une entreprise ouverte s’il n’y a pas de matière première », affirment les employeurs. Jesús Alberto del Río voit également l’avenir comme noir et ne pense pas que le secteur durera encore de nombreuses années.

Les données du gouvernement autonome de Castilla y León montrent que cette région produisait, avant cette crise, 20% de l’ananas fermé dans tout le pays.

