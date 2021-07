Des volumes au comptant historiquement bas et l’indécision des investisseurs pèsent sur le prix du Bitcoin

in

Si un mot pouvait être utilisé pour décrire ce que la plupart des participants de l’écosystème de la crypto-monnaie pensent des perspectives à court terme pour Bitcoin (BTC), il serait ” indécis ” car les signaux mitigés de toutes sortes d’indicateurs font que de nombreux commerçants attendent un mouvement important. dans l’une ou l’autre direction avant de planifier leur prochain point d’entrée.

Un nouveau rapport de Delphi Digital macro a analysé l’évolution actuelle des prix du Bitcoin et a constaté qu’une variété de facteurs, notamment les faibles volumes de transactions et le renforcement du dollar américain, ont lourdement pesé sur la principale crypto-monnaie.

Graphique 1 jour BTC / USDT. Source : TradingView

La récente chute de Bitcoin à 31 000 $ ajoute à l’aura de peur qui envahit actuellement le marché de la cryptographie et les analystes avertissent maintenant que s’il ne clôture pas au-dessus de 31 000 $, le BTC pourrait tomber dans la zone de 29 000 $ à 24 000 $.

Voici trois domaines d’intérêt que Delphi Digital met en évidence comme étant les plus percutants dans l’action des prix à court terme pour Bitcoin.

Détecter les volumes et l’effondrement des intérêts ouverts

Selon Delphi Digital, la baisse de l’activité commerciale est l’un des principaux facteurs affectant le marché. En effet, après la vente massive du 19 mai, il y a eu un exode des traders au comptant et en produits dérivés des bourses.

Volume d’échange d’espèces. Source : Delphi numérique

Comme le montre le graphique ci-dessus, après avoir connu une augmentation substantielle au cours du premier semestre 2021, les volumes de transactions ont chuté de plus de 60% alors que les prix se sont effondrés et que les traders ont cessé d’utiliser l’effet de levier.

La chute vertigineuse du prix du BTC a également contribué à manipuler l’utilisation d’un effet de levier élevé par les commerçants de détail sur les marchés des dérivés et la preuve en est l’intérêt ouvert pour les contrats à terme BTC s’inversant aux niveaux observés depuis début 2021.

Delphi Digital a dit :

“Cette purge a causé des dommages importants à la structure du marché haussier, avec une base à terme proche de 0% et des taux de financement déprimés pour les contrats perpétuels.”

Sur une note plus positive, le méga événement de liquidation observé en mai a aidé à éliminer les traders surendettés, ce qui signifie que “les participants les plus forts sont ceux qui contribuent principalement aux niveaux d’intérêt ouverts actuels”.

La force du dollar conduit à la faiblesse de la BTC

Un autre facteur pesant sur le prix du Bitcoin a été la force récente du dollar américain, qui est dans une tendance haussière depuis son creux à 89,53 le 25 mai.

Graphique DXY à 1 jour. Source : TradingView

Comme le montre le graphique ci-dessus, un grand motif tête et épaules inversé s’est formé sur le graphique DXY et le décolleté est maintenant testé pour la troisième fois.

Si le dollar remontait encore, la reprise économique actuelle pourrait être menacée par le resserrement des conditions financières, ce qui pourrait peser lourdement sur bon nombre des transactions les plus populaires de 2021.

Delphi Digital a dit :

“Les matières premières, l’or, les actions des marchés émergents, le Bitcoin sont tous vulnérables à un dollar renforcé, bien que la vitesse de leur mouvement reste également un facteur critique.”

Le prix du Bitcoin tombe sur un support à long terme

Alors que la baisse de 51% du prix du BTC fait craindre à de nombreux analystes qu’un autre marché baissier pluriannuel ne commence, il est important d’être conscient de certaines des tendances macroéconomiques les plus importantes qui ont conduit aux conditions actuelles.

Bitcoin revient mois par mois. Source : Delphi numérique

Le graphique ci-dessus montre que Bitcoin a connu six mois consécutifs de gains de prix avant une récession et que l’actif était censé reculer d’un point de vue historique.

Même avec le BTC en baisse de 51% par rapport à son plus haut historique d’une année à l’autre, son prix est toujours de 250% supérieur à sa valorisation de 9 100 $ le 16 juillet 2020.

La tendance haussière à long terme de Bitcoin reste intacte, son prix testant actuellement la moyenne mobile sur 12 mois, un niveau de support majeur qui déterminera où le prix va à partir d’ici.

Graphique BTC / USD contre 1 mois de la moyenne mobile sur 12 mois. Source : Delphi numérique

Le volume des échanges de Bitcoin sur les bourses au comptant et sur les produits dérivés a diminué et les perspectives d’un dollar renforcé pèsent lourdement sur les marchés financiers mondiaux. Cela a fait de l’indécision la principale émotion qui régit actuellement le marché des crypto-monnaies et ce sentiment est susceptible de persister jusqu’à ce qu’un mouvement de prix majeur ou un événement de motivation déclenche l’engagement des commerçants marginalisés.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph.com. Chaque investissement et mouvement commercial comporte des risques, vous devez faire vos propres recherches avant de prendre une décision.