Des volumes de négociation décentralisés hebdomadaires proches de 20 milliards de dollars, Uniswap prend la part du lion, Pancakeswap Trading augmente

Mardi, le fondateur de l’échange décentralisé (dex) Uniswap a tweeté au sujet de la plate-forme de négociation dépassant pour la première fois 10 milliards de dollars en volume de transactions hebdomadaire. Les volumes de négociation décentralisés ont considérablement augmenté, car les plates-formes dex construites sur Ethereum ont affiché un volume de plus de 18 milliards de dollars au cours de la semaine dernière. Pendant ce temps, dex Pancakeswap, une application qui utilise Binance Smart Chain, a vu les volumes de trading monter en flèche.

Les statistiques d’Uniswap sur 7 jours capturent 10 milliards de dollars de volume du commerce mondial

La finance décentralisée (defi) a explosé au cours des 12 derniers mois alors que 58 milliards de dollars de valeur totale verrouillée (TVL) restent dans les applications defi aujourd’hui. Une grande partie de cet argent est détenue sur la blockchain Ethereum (ETH), mais plusieurs autres blockchains consomment ce marché.

Volumes des échanges dex sur sept jours et 24 heures sur 24 le 21 avril 2021.

Alors que les fonds de liquidité sont de plus en plus importants, les volumes de dex ont également considérablement augmenté ces dernières semaines. Hayden Adams, le fondateur d’Uniswap, a tweeté à propos d’un jalon pour le dex qu’il a invoqué, alors qu’il a récemment capturé 10 milliards de dollars en volume de négociation sur sept jours.

“Le volume des transactions hebdomadaires d’Uniswap a dépassé 10 milliards de dollars pour la première fois”, a écrit Adams. “10 milliards de dollars / semaine, c’est plus de 0,5 milliard de dollars par an”, a-t-il ajouté. En termes de domaine utilisant les statistiques de defipulse.com, Uni se classe troisième en termes de TVL.

Photo du volume des échanges sur sept jours d’Uniswap via le tweet récent de Hayden Adam le 20 avril 2021.

Les statistiques de Dune Analytics ne montrent pas qu’Uniswap atteint la barre des 10 milliards de dollars, mais il est extrêmement proche de 9,7 milliards de dollars. Dune Analytics a enregistré 18 milliards de dollars d’échanges basés sur dex au cours de la semaine dernière via 13 applications dex différentes. Cela inclut respectivement Uniswap, Sushiswap (3 milliards de dollars), Curve (2,1 milliards de dollars) et 0x Native (1,1 milliard de dollars).

Les chaînes alternatives voient la demande

Cependant, ces jours-ci, un dex appelé Pancakeswap, une plate-forme qui utilise Binance Smart Chain, génère des volumes de négociation importants. Il est de plus en plus connu que les frais sur le réseau sidechain de Binance sont bien inférieurs aux frais d’Ethereum, qui ont grimpé en flèche ces derniers temps.

Volumes des échanges de crêpes au 21 avril 2021.

Pancakeswap a enregistré un volume d’échanges mondiaux de plus de 4 milliards de dollars au cours des sept derniers jours et les volumes ont beaucoup augmenté d’une semaine à l’autre. Les plus grosses paires de Pancakeswap cette semaine incluent BNB / BUSD emballé, safemoon / WBNB et CAKE / WBNB.

De plus, il existe d’autres projets qui suscitent un intérêt accru, dont certains sont en cours de construction comme Smartbch chez BCH, d’autres qui ont mûri comme le Demex de Switcheo et des projets qui commencent tout juste, comme Thorchain. De plus, des blockchains comme Tezos, Polkadot, Cardano et plusieurs autres veulent également une part du gâteau défi.

En outre, le populaire dex Uniswap prévoit de publier la troisième version (V3) au cours de la première semaine de mai. Uniswap V3 devrait voir un certain nombre de fonctionnalités nouvellement ajoutées qui pourraient encore augmenter les volumes d’Uniswap. Pendant ce temps, les plates-formes d’échanges centralisés (cex) continuent de faire face à une concurrence plus forte de la part des plates-formes dex venant de tous les côtés.

Que pensez-vous des applications dex qui ont pris de l’ampleur et un volume commercial important au cours des dernières semaines? Dites-nous ce que vous pensez de ce sujet dans la section commentaires ci-dessous.

https://news.bitcoin.com/weekly-decentralized-exchange-volumes-near-20b-uniswap-captures-lions-share-pancakeswap-trading-climb/