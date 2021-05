Des vulnérabilités dans la norme WiFi auraient pu compromettre notre sécurité depuis 1997 | La technologie

Un expert en sécurité affirme qu’il existe un certain nombre de vulnérabilités dans la norme WiFi depuis 1997.

De nombreuses questions se posent avec les nouvelles qui voyagent dans les médias après la publication de l’exclusivité dans The Record. Selon certaines sources, l’expert en sécurité Mathy Vanhoef en aurait repéré vulnérabilités dans la norme WiFi qui sont avec nous depuis 1997 et ils ont pu compromettre notre sécurité pendant tout ce temps.

Les attaques baptisées Frag Attacks sont des attaques qui pourraient être menées via le réseau WiFi d’une manière qui n’est pas trop compliquée pour voler des informations privées et même infecter des ordinateurs, des mobiles et tout autre appareil intelligentcomme les téléviseurs ou les appareils électroménagers. Selon lui, cela affecte toutes les normes WiFi.

La faille de sécurité réside dans les architectures mêmes de fonctionnement et permettre de casser les paquets de données du signal puis de les recomposer avec du code malveillant pour infecter des appareils ou voler des informations.

Selon les rapports, la WiFi Alliance accepte les découvertes faites et ils travaillent sur des correctifs pour les corriger, bien qu’ils indiquent également que le nombre d’appareils pouvant nécessiter des améliorations est très vaste. Quoi qu’il en soit, il semble qu’ils soient assez prudents en ce qui concerne les reportages sur le sujet.

Certaines des vulnérabilités semblent avoir été corrigées ces derniers temps, mais on ne sait pas dans quelle mesure elles ont été exploitées par des intrus. Quoi qu’il en soit, comme le conseil de base qu’ils donnent est le naviguez autant que possible en utilisant le protocole HTTPS.

En tant qu’utilisateur, rien d’autre ne peut être fait, seulement attendez l’arrivée des correctifs qui s’installeront et résoudront ces problèmes. Au fil des semaines, nous saurons sûrement dans quelle mesure il a pu compromettre la sécurité de chacun au cours de ces décennies et pourquoi il n’a pas été détecté auparavant.