Désactivation de League Of Legends / Toutes les discussions pour améliorer l’expérience

Riot a annoncé aujourd’hui qu’il désactiverait le chat entre les équipes adverses de League of Legends dans la prochaine mise à jour du jeu afin de réduire la toxicité souvent présente dans ces conversations.

« Bien que / tous les chats puissent être la source d’interactions sociales amusantes entre les équipes ainsi que de plaisanteries de bon cœur, pour le moment, les interactions négatives l’emportent sur les points positifs », a expliqué l’équipe de développement dans un article de blog officiel attribué au directeur du jeu Andrei « Meddler » van Roon et le producteur de gameplay principal Jeremy « Brightmoon » Lee. « Nous évaluerons l’impact de ce changement au moyen de rapports d’abus verbaux et de taux de pénalité, ainsi que d’enquêtes et de commentaires directs de votre part. »

Les joueurs de League of Legends pouvaient auparavant activer/désactiver le chat, mais la fonctionnalité était activée par défaut, laissant ouverte la possibilité que les joueurs soient involontairement bombardés de messages haineux.

Le plan actuel, élaboré par van Roon sur Twitter, consiste à laisser /tout le chat désactivé pour les prochains correctifs, puis à sonder les joueurs pour savoir s’ils souhaitent conserver le changement ou revenir au système précédent. La décision peut même se différencier selon les régions si les expériences sont suffisamment variées.

La nouvelle a suscité des réactions mitigées de la part de la communauté League of Legends, beaucoup indiquant que le comportement toxique était plus un problème dans le chat d’équipe que dans les interactions avec les adversaires. Certains ont même décrit des moments de camaraderie, notamment entre joueurs opposés du même rôle. Mais vu que pouvoir converser avec des alliés est vital pour ce type de jeu compétitif, le chat en équipe restera pour le moment.

« Nous savons que cela craint pour ceux d’entre vous qui veulent juste complimenter la peau de leur adversaire de voie ou demander une soirée dansante dans la fosse Baron », a ajouté Riot. « Mais nous pensons que le compromis en vaut la peine pour réduire la négativité croissante / tout le chat a créé dans vos jeux. »

Le patch 11.21 de League of Legends est prévu pour le mercredi 20 octobre prochain.