Désactiver ou réactiver votre microphone depuis n’importe quelle application et jeu sans complications | La technologie

Si vous êtes l’une des personnes qui aiment les jeux en ligne avec d’autres joueurs via le chat vocal ou si vous êtes simplement l’une des personnes qui, depuis la pandémie, a eu un taux élevé d’appels vidéo, MicSwitch vous permettra d’activer ou de désactiver le microphone à à tout moment puisqu’il est indépendant de l’application, du service Web ou du jeu que vous utilisez.

Cette application est open source et est compatible avec les ordinateurs qui exécutent Windows, en fait, avec Windows 7, 8 et 10. MicSwitch vous permet de couper le microphone globalement au moyen d’une combinaison de touches que nous définissons et, oui, également d’activer le refaire. C’est notamment plus simple que le processus manuel sous Windows.

Vous avez sûrement remarqué que chaque application d’appel vidéo a son propre bouton pour couper le microphone et, fait intéressant, elles n’ont généralement pas la même combinaison de touches. Ne parlons plus de jeux, dans lesquels chaque titre utilise une combinaison différente.

En plus du mode marche ou arrêt, il permet aussi de travailler en mode talkie-walkie, en appuyant sur la touche pour transmettre l’audio (Push-to-Talk) et lorsqu’elle n’est pas enfoncée, le microphone se coupe à nouveau et vice versa (Push-To-Mute), appuyez pour couper le son.

Entre les Fonctionnalités de l’application MicSwitch ressortir:

Prise en charge de plusieurs microphones Touches de raccourci globales (y compris les boutons de souris supplémentaires XButtons) La couche de notification peut être placée sur le reste du contenu à l’écran, définissant la taille et la transparence.Prise en charge du son personnalisable pour notifier sur ou hors du microphone. Prise en charge de plusieurs raccourcis clavier Mise à jour automatique à partir de l’application elle-même à l’aide du référentiel GitHub Démarrage automatique (réduit)

C’est une application développée par Dimitry Faronov et vous avez le code source disponible sur GitHub. Vous pouvez télécharger l’application, compatible avec Windows 7, 8 et 10 64 bits, d’ici totalement gratuit et même contacter le développeur via Discord pour suggérer des améliorations ou, par exemple, une traduction.

Utilisation de l’application c’est très intuitif Et, bien qu’il soit en anglais, il vous permet de configurer tous les aspects : Choisissez le microphone à couper (ou tous les microphones), si nous voulons une notification sonore lorsque l’action de sourdine est effectuée ou non, affichez la couche de superposition avec l’icône et choisissez jusqu’à 2 raccourcis clavier qui lancent également la fonction mute / unmute ou push-to-talk.

Vous pouvez également choisir si vous voulez qu’il démarre automatiquement au démarrage de Windows et qu’il le fasse de manière minimisée afin de ne déranger à aucun moment.

Avec MicSwitch, vous pouvez facilement couper le microphone et empêchez le bruit ou la conversation de se faufiler pendant les jeux, les réunions ou les présentations.