Désactivez les animations Windows 10 pour accélérer votre PC | La technologie

Il se peut qu’il y ait des moments où notre ordinateur est plus lent que la normale, moins fluide et qu’il ne fonctionne pas tout à fait comme prévu. Les raisons peuvent être diverses, mais la vérité est que la quantité d’effets visuels dans Windows 10 peut être à l’origine de ce ralentissement des performances. Voyons comment nous pouvons désactiver ces animations à partir du système d’exploitation.

le les animations sont des effets visuels que Windows 10 doit être plus frappant visuellement et que Windows reçoit des mises à jour, ses pouvoirs augmentent également, ce qui peut signifier que dans des ordinateurs plus limités, nous pouvons avoir des problèmes pour fonctionner correctement.

Ces animations peuvent être l’une des causes de cette détérioration de la fluidité, car il y a de plus en plus de transitions, d’icônes animées, d’effets, de transferts et d’autres fonctions que le système utilise pour que tout soit plus spectaculaire et plus beau.

Comment pouvons-nous les désactiver?

Pour essayer de faire mieux fonctionner notre ordinateur, nous pouvons essayer de désactiver les animations, ce qui, comme vous allez pouvoir le constater, se fait d’une manière beaucoup plus simple que vous ne pourriez l’imaginer au début. Pour ce faire, nous devons suivre ces étapes :

Clique sur le Le menu Démarrer Windows, puis cliquez sur Réglage (écrou qui apparaît sur le côté gauche). Dans la fenêtre suivante, nous devons choisir l’option Accessibilité. Ensuite, nous devons voir sur la gauche car il met un nouveau menu appelé Écran, endroit où il faut appuyer. C’est à ce moment-là que nous devrons chercher la section Simplifier et personnaliser Windows. Ensuite, nous verrons plusieurs boutons dont nous devons désactiver deux si nous voulons améliorer les performances de notre ordinateur. Les boutons qui doivent être inactifs sont Afficher les animations dans Windows Oui Afficher la transparence dans Windows. Maintenant, nous devons simplement fermer la fenêtre. Gardez à l’esprit que nous ne parlons pas d’une solution radicale pour trouver des performances, mais plutôt d’une option pour que tout se passe un peu mieux. Maintenant, il ne nous reste plus qu’à fermer la fenêtre.Gardez à l’esprit que nous ne parlons pas d’une solution radicale pour trouver des performances, mais plutôt d’une option pour que tout se passe un peu mieux. Gardons à l’esprit que nous ne parlons pas d’une solution radicale pour trouver de la performance, mais plutôt d’une option pour que tout se passe un peu mieux. pour que tout se passe mieux.

Comment les désactiver un par un

Nous pouvons choisir deux options différentes pour effectuer le même objectif de désactiver les animations de Windows 10. C’est-à-dire que nous pouvons le faire à partir d’une autre partie du système, pouvoir les désactiver toutes en même temps ou choisir de choisir manuellement celles que nous vouloir arrêter, être opérationnel.

Pour supprimer tous les effets visuels en échange de performances, vous devez procéder comme suit :

Nous écrivons dans la barre des tâches Panneau de commande pour, dans la liste déroulante qui se lance, cliquez sur l’icône du même nom. Une fois que nous sommes entrés, nous devons aller à Système de sécurité pour entrer ensuite Système. Maintenant, nous devons descendre avec la souris jusqu’à ce que nous trouvions Réglages avancés du système. Nous serons automatiquement dans l’onglet Options avancées où il faut cliquer Réglage au sein de la rubrique Performance. Dans cette fenêtre, nous devons nous assurer que nous sommes dans l’onglet Effets visuels. C’est maintenant le moment où nous devons marquer l’option Ajuster pour de meilleures performances, ce qui fera disparaître les effets visuels pour tenter de rendre la fluidité maximale dans ce sens.

A partir de maintenant, nous devrions remarquer un performance améliorée depuis notre ordinateur Windows 10, car les animations et effets visuels du système ne fonctionnent plus.

Si par hasard, ce que nous voulons, c’est que nous soyons nous-mêmes qui décidons Quels sont les effets que l’on veut travailler et ceux que l’on ne veut plus voir, il faut suivre pratiquement les mêmes étapes que dans le cas précédent avec une petite variation, c’est-à-dire :

Nous revenons à Panneau de commande entrer à nouveau Système de sécurité. Cliquez à nouveau sur Système et puis dans Options système avancées. En option Performance on clique à nouveau sur Réglage. C’est le moment de cliquer Personnaliserr et trouver plusieurs options que nous pouvons configurer à notre guise telles que : Options pour personnaliser les effets visuels Animations dans la barre des tâches Animer les fenêtres en minimisant et en maximisant Animer les contrôles et les éléments dans les fenêtres Estomper les éléments après avoir cliqué Estomper ou faire glisser les informations sur Outils affichés Menus obscurcis ou diapositives affichés Boîtes de liste déroulante de diapositives affichées Boîtes de liste déroulante de diapositives lorsqu’elles sont ouvertes Défilement fluide des zones de liste Enregistrer les aperçus des miniatures de la barre des tâches Activer Peek Show le contenu de la fenêtre tout en faisant glisser Afficher le rectangle Afficher des vignettes au lieu d’icônes Bords lisses pour les polices d’écran Utiliser des ombres sur les étiquettes d’icônes sur le bureau Toutes ces options sont nous pouvons modifier à notre guise pour obtenir de meilleures performances sans avoir à renoncer aux effets que nous aimons le plus et que nous ne voulons pas désactiver, car Windows ne serait plus le même sans eux. Une fois que nous avons marqué ou décoché celles que nous décidons, il est temps de cliquer sur Appliquer puis OKIl est fortement recommandé de redémarrer votre ordinateur afin que les modifications prennent effet plus efficacement.

Avec tout ce que nous vous avons dit, vous rendrez Windows 10 plus fluide, car les animations et les effets visuels qu’il présente sont les causes, la plupart du temps, du manque de fluidité, en particulier dans les ordinateurs limités en mémoire. .

De cette façon, les carences peuvent être limitées, même si vous ne pouvez pas vous attendre à un changement radical dans le fonctionnement du système, mais à une amélioration qui, dans de nombreux cas, suffit à rendre la vie quotidienne beaucoup plus facile à porter.