Desailly : « Ce que Benzema réalise est incroyable mais il n’est pas considéré comme tel, c’est bizarre »

La légende française Marcel Desailly a partagé ses réflexions sur Karim Benzema du Real Madrid et s’est demandé pourquoi l’attaquant n’est pas considéré comme une véritable légende du football et l’un des plus grands de sa génération.

« C’est un joueur qui a su se challenger après que Cristiano ait quitté le club et aussi quand ils étaient ensemble en étant à sa disposition. Il a prouvé jour après jour qu’il était meilleur que des joueurs comme Higuain ou Morata et il ne faut pas oublier que le Real Madrid a dû décider qui garder. Florentino Perez lui a fait confiance depuis qu’il s’est rendu pour la première fois à Lyon pour le signer et Benzema a dépassé son idole Ronaldo dans certaines statistiques. Ce qu’il réalise est incroyable mais il n’est pas considéré comme tel, c’est bizarre », a déclaré Desailly.

Desailly était l’un des joueurs les plus importants de la France à la fin des années 90, lorsque le pays a remporté pour la première fois le titre de la Coupe du Monde de la FIFA. Il a continué et a continué à faire l’éloge de Benzema.

«Je parle avec des amis et quand on parle des meilleurs joueurs de cette génération, ceux qui seront écrits dans les livres d’histoire, quand je demande à mes amis en privé, le nom de Benzema ne revient pas automatiquement. Et ce n’est pas normal ! C’est comme ça que ça devrait être, ses statistiques sont là, il est génial dans tous les aspects, en tant qu’attaquant et en tant que deuxième attaquant. Je déchire même ! il ajouta.

Desailly a raison même si Benzema est entré plus souvent dans cette discussion depuis ses deux dernières saisons. Il est toujours à son apogée, donc les fans du Real Madrid ne peuvent qu’espérer qu’il le maintiendra au moins quelques saisons de plus avant la fin de sa carrière.