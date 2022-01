Desailly : « C’est incroyable ce que réalise Benzema »

L’ancien défenseur français Marcel Desailly a fait l’éloge de l’attaquant du Real Madrid et compatriote international français Karim Benzema dans une interview avec MARCA.

« C’est un joueur qui a su se challenger quand Cristiano est parti et quand ils étaient ensemble, en se rendant disponible. Il a pu montrer au quotidien qu’il était meilleur que des joueurs comme [Gonzalo] Higuain ou [Alvaro] Morata, rappelons-nous qu’ils ont dû choisir avec qui rester.

Benzema a rejoint le Real Madrid en provenance de Lyon en 2009. Alors qu’il a dû payer sa cotisation en tant que remplaçant pendant la majeure partie de sa première saison, il est devenu un pilier de départ sous Jose Mourinho.

« Florentino Perez lui fait confiance depuis qu’il est allé à Lyon pour lui. Il a dépassé Ronaldo, son idole, dans certaines statistiques. C’est incroyable ce que Benzema accomplit mais il n’est pas vu pour ce qu’il est, il est bizarre.

C’est vraiment spécial de voir ce que Benzema a réalisé et continue de réaliser au Real Madrid. Il a remporté plusieurs titres en Ligue des champions et en Liga tout au long de sa carrière avec le club. Et, à 34 ans, il continue de viser la grandeur en tant que leader actuel des buts en championnat cette saison.