Le gouverneur de Floride Ron DeSantis a publié un décret interdisant les masques dans les écoles. Il a critiqué la recommandation du CDC en leur faveur, affirmant que cela montrait que l’organisation avait un « mépris insensible pour le bien-être physique, émotionnel et scolaire de nos enfants ».

DeSantis a rendu l’ordre vendredi, qui a noté que forcer les enfants à porter des masques dans les écoles “peut avoir des conséquences négatives sur la santé et la société” et pourrait également “entraver la respiration, conduire à la collecte d’impuretés dangereuses et affecter négativement les communications en classe et performances des élèves. » Il a également fait valoir qu’il n’y avait aucune preuve statistiquement significative qui montrerait que les mandats de masque affectaient le taux de propagation des coronavirus.

Lors d’une conférence de presse quelques heures seulement avant l’institution de son ordre, le gouverneur a déclaré que l’interdiction des masques dans les écoles était la bonne décision. “Je pense que cette décision de savoir si les parents veulent que leurs enfants portent des masques toute la journée à l’école, je pense que c’est une décision qui s’inscrit parfaitement dans le cadre de cette Déclaration des droits des parents que j’ai signée”, a-t-il déclaré.

DeSantis a également critiqué le CDC et d’autres autorités pour leurs recommandations ridicules. “Il n’y a pas de sortie”, a-t-il déclaré. « On nous a dit que la bretelle de sortie était la vaccination. Maintenant, on nous dit que ce ne sera pas le cas, et pourtant vous allez devoir faire du masquage, vous devrez peut-être faire des restrictions et potentiellement d’autres formes graves d’atténuation qui, nous le savons, ont un impact dévastateur sur tant de personnes. des vies, des moyens de subsistance et des libertés », a-t-il poursuivi.

Le gouverneur de Floride a déclaré que le CDC avait mis en place des politiques « si maladroites », qui montraient « un mépris total pour le bien-être physique, émotionnel et scolaire de nos enfants », affirmant qu’ils devaient être prioritaires. “Nous avons eu toute cette année et demie où tant de gens dans notre société voulaient faire passer les enfants en dernier”, a expliqué DeSantis. “Ils voulaient imposer la plupart des mesures d’atténuation les plus extrêmes aux enfants les moins susceptibles de subir des dommages négatifs à cause de cela.”

Le gouverneur Ron DeSantis a déclaré que le CDC recommandant des masques dans les écoles “montre un mépris total pour le bien-être physique, émotionnel et scolaire de nos enfants”. pic.twitter.com/3wcgmPzuJe – Appel quotidien (@DailyCaller) 30 juillet 2021

Cependant, les institutions dirigées par les démocrates constitueront probablement une forte opposition contre l’interdiction des masques dans les écoles. Le conseil scolaire du comté de Broward a imposé mercredi un mandat de masque pour les enfants au cours de la prochaine année scolaire, mais cela serait remplacé par le décret, ainsi que des instructions similaires émises par le comté de Gadsden.

La présidente du conseil scolaire de Broward, Rosalind Osgood, a également déclaré que les anti-masques essayant d’assister à une réunion du conseil scolaire sur le mandat des masques pour enfants du comté équivalaient à une “presque insurrection”. Osgood a utilisé le mot à la mode « insurrection » des démocrates pour marginaliser les citoyens qui ont manifesté pacifiquement et tenté de participer à une réunion mardi pour faire entendre leur voix, ce qui a incité le conseil scolaire à annuler la réunion.