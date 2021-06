DeSantis bat le CDC lors d’une grande victoire sur les navires de croisière – RedState ⋆ .

in

Il n’y a pas eu beaucoup de politiciens prêts à défendre ce qui est juste pendant cette pandémie.

Mais celui qui a est le gouverneur Ron DeSantis. Il est resté fort et a gagné sur plusieurs questions, y compris récemment sur les mandats de masque, la Cour d’appel trouvant le mandat de masque inconstitutionnel.

Maintenant, il vient d’obtenir une autre victoire constitutionnelle importante, au nom des navires de croisière, de son état de Floride et de tous les Américains.

Un juge de la cour fédérale a rejeté les règles du CDC qui maintenaient les navires de croisière dans un verrouillage indéfini, affirmant que les règles ne pouvaient rester en place que jusqu’au 18 juillet, accédant à la demande de DeSantis d’une injonction préliminaire pour arrêter le verrouillage après ce point. Le tribunal a déclaré que le CDC avait jusqu’au 2 juillet ; s’ils souhaitaient proposer une injonction plus étroite en ce qui concerne les règles, cela permettrait toujours aux navires de naviguer. Mais le CDC devait prouver que ce qu’ils entendaient imposer aux navires était soutenu par la science et montrer leur méthodologie.

La décision a également jugé que la Floride était très susceptible de gagner sur le fond et qu’il y avait une menace imminente de préjudice irréparable pour la Floride, c’est pourquoi ils ont accordé l’injonction préliminaire après le 18 juillet.

Pouvons-nous dire une victoire complète et totale pour DeSantis ?

Le procureur général de Floride, Ashley Moody, a célébré la victoire :

La décision d’aujourd’hui est une victoire pour les Floridiens dont les moyens de subsistance dépendent de l’industrie des croisières. Le gouvernement fédéral n’a pas le pouvoir de distinguer et de verrouiller indéfiniment une industrie entière. Fier de me tenir debout avec @GovRonDeSantis contre la portée fédérale illégale de @JoeBiden.

Le CDC tenait essentiellement l’ensemble de l’industrie en otage, nuisant à l’État et à ses citoyens, alors que d’autres industries avaient été libérées des blocages. Bien qu’il s’agisse d’une décision concernant les navires de croisière, c’est également une décision utile en ce qui concerne les blocages et les droits constitutionnels en général.

Christina Pushaw, attachée de presse de DeSantis, a également célébré la victoire avec un petit coup au Miami Herald, qui a constamment critiqué DeSantis. Pushaw a noté comment le papier a fait caca tout ce qui sortait du costume DeSantis. Maintenant, ils doivent manger leurs mots. Les médias libéraux en prennent encore une fois un coup pour leurs préjugés.

DeSantis lui-même a également pesé.

Si DeSantis peut maintenir ce rythme, il sera assez doré à l’avenir et difficile à battre pour les démocrates. Les démocrates ont fait tout ce qu’ils pouvaient, promouvant toutes sortes de fausses histoires, mais jusqu’à présent, ils n’ont servi qu’à le renforcer davantage. Ajoutez à cela qu’il fait du bon travail pour démarrer, et c’est un très bon CV pour une future course présidentielle.