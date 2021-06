DeSantis Challenger s’embarrasse pendant l’entretien, avec l’aide surprise de CNN – RedState ⋆ .

C’est rare quand on attribue à CNN le mérite d’avoir fait une bonne et honnête interview.

C’est parce qu’il semble qu’ils en font rarement un. Mais quand ils le font, j’aime en prendre note. C’est particulièrement remarquable, étant donné l’effort constant et libéral des médias pour essayer de dénigrer et de diminuer le gouverneur Ron DeSantis de Floride.

CNN a interviewé son challenger démocrate, Nikki Fried, et lui a donné l’occasion de plaider sa cause – pour elle-même et contre DeSantis.

Mais, elle a fait un travail horrible, et Poppy Harlow de CNN a dû l’appeler sur les problèmes dans sa réponse.

Segment EMBARRASSANT pour @NikkiFried qui dit que sa plus grande faiblesse n’est pas d’avoir un profil national comme @RonDeSantisFL. Pas de surprise étant donné qu’elle n’est clairement pas prête pour les heures de grande écoute. @PoppyHarlowCNN la prend à partie sur les pertes de Dem dans les courses à l’échelle de l’État de Floride et se trompe sur COVID. pic.twitter.com/deS0inQWWJ – Joanna Rodriguez (@joannamrod) 18 juin 2021

Alors que Fried tentait de dénigrer DeSantis, Harlow a souligné comment les “données le soutiennent”, que les chiffres du chômage en Floride sont bien inférieurs à la moyenne nationale, “la moitié de ce qu’ils sont à New York et en Californie”. L’hôte a ajouté que, parce que DeSantis s’efforçait d’ouvrir les choses plus tôt que d’autres endroits, son taux de mortalité par habitant du coronavirus de Wuhan “était loin des plus élevés”.

Ensuite, Fried est vraiment intervenue lorsqu’elle a fait référence aux maisons de soins infirmiers. Comme Harlow l’a observé, DeSantis a « verrouillé » les maisons de soins infirmiers – ce qui signifie qu’il ne laisserait personne avec le virus s’approcher des maisons de soins infirmiers, se rendant compte que les personnes âgées étaient les plus à risque, contrairement au gouverneur Andrew Cuomo à New York et au gouverneur Gretchen Whitmer à Michigan.

DeSantis a en fait mis en place des règles strictes dès le début, ce qui explique probablement pourquoi la Floride n’a pas eu plus de décès, en particulier compte tenu de sa forte concentration de personnes âgées. Fried a essayé de récupérer, cependant, affirmant que DeSantis ne donnait pas d’informations – ce qui était également faux.

Sa dernière question ne s’est pas très bien passée non plus.

Il semble que la commissaire Fried utilise son bureau d’État pour faire ce hit de CNN qui porte entièrement sur la politique partisane et sa campagne contre le gouverneur DeSantis. Ce ne serait pas une utilisation appropriée de la fonction publique. – Christina Pushaw (@ChristinaPushaw) 18 juin 2021

Sept ou huit minutes, où elle n’a pas dit de quoi elle parlait, ni aucune raison pour laquelle les gens devraient voter pour elle plutôt qu’un gouverneur à succès – en particulier celui qui a si bien fonctionné face à la folie pandémique.

Fried est la commissaire à l’agriculture de l’État de Floride, et il ne semble pas que cela l’ait rendue prête à affronter DeSantis. À ce stade, avec toutes les attaques médiatiques, les gens ont vu que DeSantis peut le gérer. Fried n’a même pas pu plaider sa cause dans une interview à CNN.

L’attaché de presse de DeSantis a également remarqué un autre problème avec la réponse de Fried.

Fried a même été réduite à mendier des abonnés sur Twitter, exhortant les gens à l’aider à battre le gouverneur DeSantis à un million d’abonnés.

C’est peut-être long, mais je suis littéralement le SEUL démocrate élu dans tout l’État de Floride. Et si nous pouvions battre @GovRonDeSantis à un million de followers ?!? Il commence à 992k.

Nous commençons à 171k. Enverrait un énorme message que les démocrates n’abandonnent pas la Floride. – Nikki Fried (@NikkiFried) 16 juin 2021

Bon travail; cela s’est retourné contre lui. Elle l’a aidé à dépasser le million d’abonnés, alors qu’elle n’a recueilli que 12 000 abonnés, malgré l’appel.

Elle n’a aucune chance contre DeSantis.