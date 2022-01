DeSantis déchire les critiques de l’absence publique alors que sa femme subit un traitement contre le cancer: « La chimiothérapie n’est pas des vacances »

Les critiques du gouverneur républicain de Floride Ron DeSantis ont remis en question son absence soudaine en public la semaine dernière, tandis que le gouverneur a révélé plus tard qu’il avait autorisé son emploi du temps public pour soutenir sa femme Casey pendant ses traitements récurrents contre le cancer, une liste qui comprenait la représentante Alexandria Ocasio-Cortez, DN .Y., qui a été simultanément critiquée pour avoir fui son État de New York pro-lockdown pour un Miami plus libre avec son petit ami Riley Roberts.

« Le gouverneur DeSantis n’a-t-il pas disparu inexplicablement depuis environ deux semaines ? S’il est là, je serais heureux de lui dire bonjour », a tweeté Ocasio-Cortez la semaine dernière depuis le sud ensoleillé de la Floride.

La commissaire à l’agriculture de l’État de Floride, Nikki Fried, l’une des trois démocrates contestant DeSantis dans sa candidature à la réélection de 2022, a déclaré à MSNBC à peu près au même moment qu’elle « d[idn]Je ne sais pas où il est. »

Un autre grand démocrate de Floride, le maire du comté d’Orange, Jerry Demings, a en outre remis en question l’absence lors d’un briefing sur les coronavirus le 28 décembre, demandant: « Où est Ron DeSantis maintenant? », selon Forbes.

NEW YORK, NEW YORK – 03 JUIN: La représentante Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY) prend la parole lors d’une conférence de presse le 03 juin 2021. (Photo de Michael M. Santiago/.)

Dans « Hannity » de lundi, DeSantis a répondu à la fois aux critiques concernant son absence et à l’occasion pour Ocasio-Cortez de s’aventurer d’une ville de New York très restreinte à Miami en grande partie sans restriction :

« Quand les gens essaient de dire que ce sont des vacances, je pense que quiconque a vécu ces [cancer] les traitements ne conviendraient pas que la chimiothérapie soit des vacances », a-t-il déclaré.

« Et ma femme a donc dû traverser cela. Je l’ai accompagnée à tous ces traitements, en essayant d’être un mari de soutien, c’est donc ce que nous faisions le jour où je n’avais rien sur mon calendrier public – parce que c’est une affaire privée. »

Ron DeSantis avec sa femme Casey DeSantis en 2018. Jayme Gershen/Bloomberg via . (Jayme Gershen/Bloomberg)

« Je peux vous dire quand vous avez des gens comme cette députée qui a déchiré la Floride parce que nous sommes ouverts, qui disent que vous avez besoin de politiques de verrouillage et que la première chance qu’ils ont, ils viennent dans mon état. Si j’avais un dollar pour chaque politicien de verrouillage c’est fait au cours des deux dernières années, je serais extrêmement riche en ce moment », a-t-il conclu, en parlant du législateur de gauche du Bronx.

Avant l’interview, le collègue républicain intra-étatique de DeSantis, le sénateur Rick Scott, a déclaré à « Fox & Friends » qu’Ocasio-Cortez doit être « en mission d’enquête pour voir à quoi ressemble la liberté ».

L’animateur Sean Hannity a ajouté qu’il était incrédule de la part d’Ocasio-Cortez d’affirmer que les critiques de ses vacances avaient quelque chose à voir avec une prétendue motivation sexuelle – après que le législateur progressiste a affirmé que les critiques conservateurs étaient contrariés de ne pas pouvoir sortir avec elle.

« [A]Selon la députée, toute critique de ses vacances – je ne comprends pas cette partie, est en quelque sorte motivée sexuellement. Il faut que tu me l’expliques », a fait remarquer l’animateur.