DeSantis dénonce le «faucisme» alors que le Dr Doom redéfinit à nouveau «entièrement vacciné» – RedState

Une fois de plus, deux camps également engagés et diamétralement opposés se heurtent. Un, l’ornement de capot de la carte d’hystérie démocrate COVID. L’autre, la lumière brillante de l’avenir du Parti républicain, dégoulinant de talents exécutifs, qui en avait assez du premier gars peu de temps après le début de la pandémie de COVID-19.

Je fais bien sûr référence au directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, le Dr Anthony Fauci, et au populaire gouverneur républicain de Floride, Ron DeSantis – un match à mort politique en cage d’acier s’il en est un. En parlant de ça, je m’inscrirais au pay-per-view pour celui-là.

Notre histoire commence avec DeSantis mardi – auquel nous reviendrons dans une minute – mais d’abord, Fauci, qui a déclaré mercredi à l’animatrice de CNN « At This Hour » Kate Boduan qu’il ne s’agissait pas de savoir si un troisième rappel COVID-19 sera nécessaire; c’est une question de quand.

Voici comment cela s’est passé, comme retranscrit par Breitbart :

Bolduane :

« Le directeur scientifique de Pfizer a déclaré ce matin sur CNN qu’il pensait être complètement vacciné contre Omicron – cela signifie trois doses. Pensez-vous que la définition de complètement vacciné devrait maintenant changer ? »

Aaa et « The Fauc », prévisible comme jamais :

« Eh bien, vous savez, comme vous le dites, c’est une définition technique, presque sémantique. Et c’est la définition des exigences si quelqu’un dit, êtes-vous complètement vacciné pour pouvoir suivre des cours dans une université ou un collège ou pouvoir travailler dans un lieu de travail ? « Pour le moment, Kate, je ne vois pas cela changer demain ou cette semaine, ou la semaine prochaine. Mais certainement, quand vous voulez parler de protection optimale, je ne pense pas que quiconque soutiendrait que la protection optimale est avec un troisième coup. « Que cela soit officiellement modifié ou non dans la définition, je pense que cela sera pris en compte littéralement au quotidien. C’est toujours sur la table.

Alors que l’installation se poursuivait, Bolduan a déclaré, au bon moment :

« Cette discussion dure depuis un petit moment. Avec ces données qui arrivent ce matin, je suis un peu coincé avec est-ce une question maintenant de quand, pas si, la définition des changements complètement vaccinés ? »

Et, bien sûr, Fauci :

« Mon opinion personnelle, Kate, est que ce que vous avez dit est correct. Ce sera une question de quand, pas si.

Et voilà, l’Amérique. Un autre exercice d’excellence en journalisme, via « The Most Trusted Name in News ».

Kate Bouldon de CNN demande à Fauci d’accepter que la définition d’être « complètement vacciné » soit mise à jour pour signifier avoir eu un rappel : « Mon opinion personnelle, Kate, c’est ce que vous avez dit est correct. Ce sera une question de quand, pas si. pic.twitter.com/pebLUDdEfT – Tom Elliott (@tomselliott) 8 décembre 2021

Ce n’est qu’un exemple de plus où vous secouez la tête et vous demandez comment et pourquoi ce type reste l’alpha et l’oméga de la politique COVID du gouvernement fédéral. Là encore, si vous modifiez la déclaration pour lire «de toute la politique COVID de l’administration Biden», tout cela est parfaitement logique. Dans ce contexte ridicule, bien sûr.

Revenons maintenant à mardi – et au gouverneur pragmatique de la Floride.

S’exprimant à Oldsmar, en Floride, DeSantis a brièvement mentionné la variante Omicron du virus et la réaction hyperbolique initiale à gauche – y compris de Fauci – aux nouvelles, suggérant que les gens devraient avoir plus peur « que les gouvernements fassent des choses destructrices en réponse à Omicron » plutôt que d’avoir peur de la variante elle-même, telle que transcrite par Breitbart.

« Et en Floride, nous ne les laisserons pas vous enfermer. Nous ne les laisserons pas vous restreindre. Nous n’allons pas les laisser imposer des mandats. Nous n’allons pas les laisser fermer des écoles. Nous allons protéger votre liberté de prendre vos décisions.

« Et je n’ai aucun problème si quelqu’un l’est – s’il a peur d’Omicron », a souligné DeSantis, « et qu’il veut s’enfermer ou s’isoler, c’est absolument sa décision dans une société libre. » Puis le marteau :

«Mais vous n’imposez pas le faucisme à tout le pays ou à tout l’État. C’est faux. »

Sans oublier que Fauci est ivre de pouvoir, gracieuseté de Joe Biden.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, défend les travailleurs toujours masqués : « Laissez vos employés, laissez ces gens respirer. Laissez-les prendre leurs propres décisions à ce sujet. Je pense que c’est terriblement inconfortable qu’ils soient dans [masks] pendant tant d’heures par jour. pic.twitter.com/B1oiq4Bpen – Scott Morefield (@SKMorefield) 8 décembre 2021

De plus, DeSantis a déclaré à la foule qui applaudissait : « Ce n’est pas comme si vous vous enfermiez et cela va simplement disparaître. » Le COVID est un problème avec lequel la société doit lutter, a-t-il ajouté, affirmant que la Floride a fourni des options efficaces pour lutter contre le virus tout en défendant simultanément la liberté individuelle.

C’est la raison n° 4 849 567 pour laquelle la gauche déteste et craint à la fois le gouverneur de Floria.

Donald Trump a également compris cette réalité.

Les électeurs aussi en 2024.

