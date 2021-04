Gouverneur républicain de Floride Ron DeSantis, empruntant une phrase populaire à ses détracteurs politiques, qualifie désormais le rapport 60 Minutes de critique du déploiement du vaccin en Floride de «gros mensonge».

Lors d’une conférence de presse mercredi, DeSantis a fait référence à plusieurs reprises à un rapport de 60 Minutes qui liait la décision de DeSantis d’offrir des vaccins via les épiceries Publix aux dons de campagne de Publix et des membres de la famille propriétaire de la chaîne à DeSantis.

DeSantis a nié une telle connexion et a également accusé CBS et 60 Minutes d’une tentative délibérée et malveillante de porter atteinte à sa réputation.

«Donc, le gros mensonge, bien sûr, qui a été démystifié par 100% des gens qui ont des connaissances à ce sujet, c’est qu’il y a eu une sorte de complot entre Publix, qui est probablement notre entreprise la plus respectée de l’État, et moi pour un certain type de distribution de vaccins », a déclaré DeSantis lors d’une conférence de presse mercredi, juste un jour après une autre conférence de presse dans laquelle il a promis de ne pas laisser tomber CBS pour le rapport. «Cela a été démystifié, c’est faux.»

«Le tout est un gros mensonge, nous savons que c’était un gros mensonge, CBS savait certainement que c’était un gros mensonge, mais c’était leur objectif, c’était simplement de salir la Floride, de me salir, de salir qui ils pouvaient dans le processus,» DeSantis a également déclaré.

L’expression «gros mensonge», bien sûr, a été fréquemment utilisée ces derniers mois pour décrire les fausses déclarations poussées à plusieurs reprises par l’ancien président Donald Trump et un certain nombre d’alliés républicains.

DeSantis a également critiqué les «médias d’entreprise», promettant que «s’ils veulent venir ici et salir nos efforts, ou me salir, ou salir les grandes entreprises de mon état, je vais les frapper entre les yeux. «

CBS a maintenu le rapport, affirmant que 60 Minutes a édité une partie de la réponse de DeSantis pour plus de clarté, et que l’histoire «parle d’elle-même».

