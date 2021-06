DeSantis dit que le droit doit gagner, pas perdre plus lentement ⋆ 10z viral

JACKSONVILLE, Floride – Dans une interview exclusive avec The Federalist, le gouverneur de Floride Ron DeSantis a contesté le droit d’adopter une position proactive sur les questions culturelles, pas seulement défensive.

« Voulez-vous être les Harlem Globetrotters ou voulez-vous être les Washington Generals ? Les républicains de DC, beaucoup d’entre eux sont mes amis, mais ils sont comme des perdants adorables », a-t-il déclaré. « Ils laissent les médias institutionnels définir le récit et c’est comme essayer de se frayer un chemin hors d’un sac en papier mouillé. Vous devez rejeter ces récits.

Reconnaissant les Américains qui « ne sont pas captifs du couloir Acela ou de la côte d’extrême gauche », DeSantis a noté une soif de leadership conservateur fort et actif. “Si tout ce que vous faites, c’est que les démocrates proposent 2 000 milliards de dollars d’infrastructures [legislation], alors nous disons que nous allons faire 1 500 milliards de dollars, cela ne va animer personne », a-t-il déclaré. “C’est juste Me Too Republicanism et finalement cela ne va pas réussir.”

En tant que personne vers laquelle de nombreux républicains se sont tournés pour le leadership en l’absence de pouvoir national, DeSantis a souligné la gravité des menaces culturelles auxquelles le pays est confronté et la nécessité de les engager. « Autant je suis un conservateur fiscal, certaines de ces batailles avec ce que fait la gauche sont en fait du marxisme culturel », a-t-il déclaré. « Vous pouvez avoir une économie prospère, mais si les fondements de la culture sont déchirés, je ne pense pas que ce soit une société qui réussira. »

Alors que tant d’Américains se sentent sur la défensive contre une attaque de menaces culturelles contre leur foi, leurs familles et leur patriotisme, DeSantis les a encouragés à riposter. “L’objectif n’est pas de perdre du terrain plus lentement”, a-t-il déclaré. « Le but est de regagner du terrain dans une direction offensive.

« Cette dernière année a été un test fondamental [for the Republican Party] sur le fait de mener contre les blocages et de mener les enfants à l’école et de veiller à ce que les gens ne soient pas sous le joug de réglementations oppressives », a déclaré le gouverneur, notant son procès contre le Centre fédéral de contrôle des maladies pour sa tentative de forcer l’industrie des croisières d’exiger des passeports vaccinaux des passagers. “Nous allons ouvrir chaque partie de ce pays d’une manière ou d’une autre.”

« Si c’est la Floride qui donne l’exemple, nous le ferons, a ajouté DeSantis. “Mais il y a aussi un certain nombre de problèmes clés que nous devons vraiment traiter”, a-t-il déclaré, citant ses actions pour protéger les sports féminins, tenir Big Tech pour responsable de la censure, soutenir l’application de la loi et renforcer l’intégrité électorale.

Après avoir signé une loi pour empêcher les hommes biologiques de concourir contre des athlètes féminines en Floride, DeSantis a souligné sa volonté de résister aux pressions des entreprises. En réponse aux menaces de boycott de groupes comme la NCAA, il a insisté sur le fait que « nous n’allons pas laisser les entreprises diriger l’État, en particulier les entreprises réveillées ».

“Nous n’allons pas être intimidés par des groupes comme la NCAA”, a-t-il ajouté, notant que la NCAA a depuis reculé devant sa menace de déplacer les événements d’États dotés de lois comme celle de la Floride. Pourtant, “Je suis totalement prêt à sacrifier un événement pour être aux côtés des filles de mon état”, a déclaré DeSantis. « C’est une décision facile, et je ne considère pas cela comme une pression autant que de dire : ‘les lignes de bataille sont clairement tracées, alors de quel côté allez-vous être ?’ Nous sommes donc évidemment du côté des athlètes féminines dans cet état.

Il a également critiqué le rôle que les médias d’entreprise ont joué dans la guerre culturelle. « Vous ne pouvez pas leur faire confiance. Ils ont toujours eu des préjugés, mais c’est très différent des préjugés maintenant », a déclaré le gouverneur, qui a récemment résisté à une diffamation partisane de « 60 Minutes » de CBS fabriquant un faux scandale sur la distribution de vaccins en Floride. Les médias d’entreprise « font essentiellement tourner des récits orwelliens partisans sans faits, donc lorsque des faits se présentent qui nuisent à ces récits, ils ignoreront simplement ces faits ou essaieront de manière affirmative d’étouffer les faits ».

“À certains égards, [corporate media] sont vraiment le cœur et l’âme du Parti démocrate », a-t-il ajouté. “Les politiciens sont du côté, ce sont vraiment les médias d’entreprise qui dirigent leur programme.”

“Je ne pense pas qu’il y ait jamais eu autant de forces culturelles hostiles, que ce soit les médias d’entreprise, les universités, les grandes technologies, maintenant les grandes entreprises”, a poursuivi DeSantis. « Si vous êtes un Américain qui croit aux valeurs fondamentales de ce pays – foi, famille, opportunité – vous êtes absolument sur la défensive à bien des égards, la question est donc de savoir comment riposter efficacement. »

Ces électeurs ont besoin d’un leadership fort, a-t-il ajouté. “Si vous êtes en tête et surtout si vous êtes prêt à prendre des flèches en cours de route, il y a des électeurs qui feront tout leur possible pour s’assurer qu’ils vous soutiennent.”

« Arrête d’essayer de ramper devant [corporate media outlets], arrêtez de penser qu’ils vont vous aimer », a conclu DeSantis, appelant les républicains à combattre le récit poussé par les médias d’entreprise ainsi que Big Tech, la Maison Blanche Biden et les entreprises réveillées. « Les républicains doivent comprendre où sont tracées les lignes de bataille. »

Elle Reynolds est rédactrice adjointe à The Federalist et a obtenu son baccalauréat en administration publique du Patrick Henry College avec une mineure en journalisme. Vous pouvez suivre son travail sur Twitter à @_etreynolds.