DeSantis donne une master class sur la façon de répondre à la presse de propagande

Le gouverneur républicain de Floride Ron DeSantis comprend les médias mieux que tout autre gouverneur en Amérique. En redéfinissant ce que signifie diriger un gouverneur conservateur à l’ère COVID, DeSantis est devenu une mascotte à droite et un méchant à gauche. Ou en d’autres termes, une cible privilégiée d’un établissement médiatique hostile qui était désireux de soutenir Andrew Cuomo et Stacey Abrams.

DeSantis, par conséquent, n’est pas étranger aux reportages douteux de propagandistes qui se font passer pour des croisés objectifs de la vérité, qu’il s’agisse d’un scandale inventé de « 60 Minutes » ou d’un article à succès de NBC qui se plaignait du fait que DeSantis ait vacciné des survivants de l’holocauste. Jeudi, DeSantis a montré sa compréhension de la presse d’entreprise avec une master class gratuite sur la façon d’aborder les problèmes essentiels.

À l’occasion du premier anniversaire de l’émeute du Capitole, DeSantis a évoqué l’obsession des démocrates pour les troubles d’environ deux heures que la vice-présidente Kamala Harris a assimilés à Pearl Harbor et aux attaques terroristes du 11 septembre le même matin.

« Je pense que ça va finir par être un Charlie Foxtrot politisé aujourd’hui », a déclaré DeSantis. « Je ne m’attends pas à ce que quoi que ce soit de bon ressorte de ce que font Pelosi et le gang. Je ne m’attends pas à ce que la presse corporate soit éclairante. Je pense que ça va être nauséabond, très franchement.

DeSantis a ensuite soulevé la question du secret du gouvernement fédéral entourant les événements que les démocrates prétendent être si importants à enquêter alors que les enquêtes se sont plutôt concentrées sur des citoyens privés qui n’ont aucun lien avec le chaos.

«Je pense que si vous avez ce comité du 6 janvier, pourquoi ne savons-nous pas que certaines des personnes que nous connaissons ont vraiment été impliquées dans l’orchestration de cela? Ils ont été retirés de la liste des personnes les plus recherchées », a déclaré DeSantis, en référence à un nouveau rapport selon lequel le FBI a silencieusement retiré les noms de son site Web le même jour. Le New York Times a révélé que des informateurs de l’agence étaient dans la foule.

«Je pense que c’est quelque chose qui a vraiment été utilisé à des fins de narration politique et de posture. Je ne pense pas que cela ait été efficace », a ajouté DeSantis. « Les gens ici en Floride, ils se soucient de l’inflation et ils se soucient des prix de l’essence, de l’éducation et de la criminalité. … Il y a une obsession pour cela parmi la classe des journalistes de DC, New York et encore une fois, je pense que c’est parce que cela leur permet de raconter un récit qu’ils veulent raconter.

