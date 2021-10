DeSantis exige que Fauci soit «tenu responsable» des expériences sur les chiots

Publicité

AVIS: Cet article contient des commentaires qui reflètent l’opinion de l’auteur

La pression vient pour que le Dr Anthony Fauci soit « tenu pour responsable » après que des rapports inquiétants ont fait surface sur des expériences sur des chiots sans défense qui ont été, en partie, financées par les National Institutes of Health.

Le gouverneur de Floride Ron DeSantis a appelé lundi le Dr Fauci à être licencié après des informations faisant état d’expériences terrifiantes qui ont entraîné la mort de chiots beagle, a rapporté Florida Politics.

« Ils font des expériences cruelles sur des chiots », a-t-il dit. « Ce qu’ils faisaient avec ces chiots est carrément dégoûtant. C’est ignoble. Je ne peux pas croire que l’argent des contribuables américains servirait à traiter ces chiens de la même manière que ces chiens sont traités. »

DeSantis a également fustigé Fauci sur de nouveaux documents montrant une recherche sur les coronavirus de chauve-souris financée par une subvention du NIH à l’Institut de virologie de Wuhan. La recherche sur le gain de fonction consiste à améliorer un virus pour prédire d’éventuelles futures pandémies.

« Nous devons arrêter cela », a déclaré DeSantis. « Vous ne pouvez pas laisser des scientifiques fous courir partout en jouant à Dieu comme ça. »

« Je pense vraiment que Fauci doit être tenu responsable », a-t-il déclaré. « Ces gens, ces bureaucrates, ils ne peuvent pas se déchaîner et faire tout ce qu’ils veulent avec l’argent de nos impôts. »

Mais il n’était pas le seul élu à exiger des réponses sur les expériences. Dimanche, un groupe de membres du Congrès, à la fois républicains et démocrates, a demandé à Fauci de répondre à leurs questions sur les expériences et le rôle du NIH.

« Nous écrivons avec de graves préoccupations au sujet des rapports d’expériences coûteuses, cruelles et inutiles financées par les contribuables sur des chiens commandées par l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses », ont déclaré les législateurs.

«Selon des documents obtenus via une demande du Freedom of Information Act du groupe de surveillance des contribuables White Coat Waste Project, et la couverture médiatique ultérieure, d’octobre 2018 à février 2019, le NIAID a dépensé 1,68 million de dollars en fonds publics pour des tests de dépistage de drogue impliquant 44 chiots beagle. Les chiens avaient tous entre six et huit mois. Les tests commandés impliquaient d’injecter et de gaver les chiots d’un médicament expérimental pendant plusieurs semaines, avant de les tuer et de les disséquer », ont-ils déclaré.

« Particulièrement préoccupant est le fait que la facture au NIAID comprenait une ligne pour la« cordectomie ». Comme vous le savez probablement, une cordectomie, également connue sous le nom de « dévocalisation », consiste à fendre les cordes vocales d’un chien afin de l’empêcher d’aboyer, de hurler ou de pleurer. Cette procédure cruelle – à laquelle s’opposent à de rares exceptions l’American Veterinary Medical Association, l’American Animal Hospital Association et d’autres – semble avoir été pratiquée pour que les expérimentateurs n’aient pas à écouter les cris de douleur des chiots beagle. Il s’agit d’une mauvaise utilisation répréhensible des fonds des contribuables », ont déclaré les groupes.

« Bien que les documents indiquent que le but apparent de cette étude était » de fournir des données de qualité et d’intégrité appropriées pour soutenir la demande à la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis et à d’autres organismes de réglementation « , la FDA elle-même a récemment déclaré qu’elle » pas exiger que les médicaments humains soient étudiés chez les chiens. Ce n’est apparemment pas la première fois que le NIAID commande des tests de dépistage de drogue sur des chiens ces dernières années », ont-ils déclaré.

Le groupe a ensuite demandé des réponses aux questions suivantes.

Combien de tests de dépistage de drogue impliquant des chiens ont été financés par le NIAID depuis janvier 2018 ? Combien d’argent des contribuables a été dépensé pour ce test? Puisque la Food and Drug Administration a clairement déclaré qu’elle n’exige pas de tests sur les chiens pour les nouveaux médicaments, pourquoi le NIAID a-t-il continué à faire effectuer des tests sur les chiens ? Qu’a fait le NIAID pour explorer l’utilisation d’alternatives non canines et non animales pour répondre aux exigences de données de la FDA ? Veuillez décrire en détail. Le NIAID a-t-il déjà rendu des chiens disponibles pour adoption après la conclusion d’une expérience ou d’un test ? Si oui, combien ? Si non, pourquoi pas ? Pourquoi le NIAID a-t-il contracté des cordectomies alors qu’elles semblent scientifiquement et médicalement inutiles ? Quel est le coût moyen de chaque cordectomie réalisée ?

Une vérification des faits sur l’histoire de Snopes appelle les affirmations un «mélange».

« Il est vrai que des fonds engagés ont été émis par les National Institutes of Health (NIH) pour un montant de 424 555 $ pour des recherches menées à l’Université de Géorgie afin de tester l’efficacité d’un vaccin potentiel contre la filariose lymphatique sur des sujets beagle. Cependant, il n’est pas clair si le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID) au NIH, a personnellement approuvé le projet. Les recherches menées pour le compte du NIAID sont financées en grande partie par des fonds annuels alloués par le Congrès et le président. Un porte-parole de l’Université de Géorgie a indiqué que les tests sur les chiens étaient, en fait, nécessaires et que toutes les normes humaines fixées par les agences applicables étaient respectées », a-t-il déclaré.