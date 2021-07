DeSantis fait preuve de leadership et prononce un discours émouvant sur la tragédie de Surfside ⋆ .

in

Le gouverneur républicain de Floride, Ron DeSantis, a prononcé un discours sur la tragédie qui a eu lieu à Surfside, en Floride, où au moins 90 personnes sont décédées tragiquement, y compris des petits enfants de l’effondrement de la copropriété.

« La tragédie de Surfside a changé la Floride et le pays. Les histoires des personnes perdues sont déchirantes et l’impact se fait sentir en Floride et dans le monde. Cela va être difficile à mesure que nous nous remettons, mais nous serons aux côtés de la communauté Surfside à chaque étape du processus. »

Le gouverneur DeSantis a également remercié tous ceux qui ont apporté leur aide à la Floride et aux premiers intervenants. Un pompier sur les lieux a tragiquement perdu sa jeune fille dans l’effondrement.

«Nous avons assisté à une vague de soutien de partout au pays et dans le monde à la suite de l’effondrement du bâtiment Surfside. Des premiers intervenants aux dons, nous avons été témoins du meilleur chez nos concitoyens, de près et de loin. Alors que notre communauté pleure et se remet, nous vous remercions. »

Alors que les républicains recherchent un candidat présidentiel fort pour 2024 ou que Trump cherche peut-être un colistier pour 2024, le gouverneur DeSantis a fait preuve de sa capacité à gouverner. Au cours des deux dernières semaines de cette crise, DeSantis a démontré son charisme, quelque chose d’essentiel pour se présenter à la présidence ou à la vice-présidence.

Avec un nombre de morts qui vient de commencer à partir de deux et est passé à 90, DeSantis a fait preuve d’un leadership efficace tout au long du temps. Que Desantis soit le candidat du GOP 2024 au poste de président ou de vice-président, ou que ce ne soit que plus tard, il semble certainement prêt pour la tâche à accomplir.

