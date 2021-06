DeSantis gagne – Royal Caribbean Cruise Lines abandonne l’exigence de vaccination COVID ⋆ 10z viral

de la cabane dans les arbres conservatrice :

La bataille sur les passeports de vaccination COVID en Floride s’est soldée par un renversement par Caribbean Cruise Lines hier. Après que le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a signé une loi imposant aux entreprises une amende de 5 000 $ par incident pour avoir exigé l’identification de la vaccination COVID, Royal Caribbean s’est retiré du combat.

MIAMI – Royal Caribbean International n’exigera plus qu’aucun de ses croisiéristes soit vacciné contre le COVID-19 comme il l’avait prévu auparavant.

Dans un communiqué de presse vendredi annonçant des croisières à vendre sur huit de ses navires au départ de ports américains cet été, à commencer par le Freedom of the Seas de PortMiami le 2 juillet, la société a déclaré qu’elle recommanderait aux passagers de se faire vacciner contre le COVID-19, mais ne l’exigerait pas. . L’annonce est un renversement par rapport aux déclarations précédentes et aux protocoles de vaccination que la société a soumis aux Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis le mois dernier, qui indiquaient qu’elle exigerait que tous les passagers âgés d’au moins 18 ans et plus soient vaccinés.

[…] La volte-face est une soumission apparente au gouverneur Ron DeSantis, qui a insisté sur le fait qu’il n’y aura aucune exception pour les compagnies de croisière à une nouvelle loi de Floride qui impose une amende de 5 000 $ aux entreprises chaque fois qu’elles demandent à un client de fournir une preuve de vaccination. (Lire la suite)

