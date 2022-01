DeSantis: l’administration Biden entrave les efforts pour obtenir un traitement des Floridiens contre le coronavirus

par Penny Starr, Breitbart :

Le gouverneur républicain de Floride, Ron DeSantis, a déclaré dimanche que l’administration Biden était hostile à ses efforts pour obtenir un traitement contre le coronavirus pour les Floridiens, que l’État propose en conjonction avec des vaccins pour ceux qui le souhaitent.

DeSantis a déclaré dimanche à la personnalité de la radio Mark Levin dans son émission « Life, Liberty & Levin » sur Fox News que la mauvaise presse et les critiques en cours de Washington sont « politiques ».

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

« Nous avons mis en place ces centres cet été lorsque nous avons commencé à voir la variante delta faire son apparition, et cela a fonctionné », a déclaré DeSantis. « Nous gardions des dizaines de milliers de personnes hors de l’hôpital, nous sauvions des milliers de vies. Personne ne le conteste.

« Eh bien, comme cela se passait en septembre, le gouvernement fédéral a décidé de prendre le contrôle des anticorps monoclonaux et de couper les approvisionnements en Floride et au Texas, principalement », a déclaré DeSantis.

DeSantis a déclaré que le ministère de la Santé et des Services sociaux de Biden hésitait à fournir davantage d’options de traitement à l’État.

« Oh, Floride, vous en utilisez trop », a déclaré DeSantis.

« Eh bien, une partie de la raison pour laquelle nous utilisons plus que d’autres États est parce que nous avons en fait adopté le traitement », a déclaré DeSantis. « La plupart de ces autres gouverneurs et des gens comme Fauci et les dirigeants fédéraux, disent essentiellement de se faire vacciner, de porter un masque et ils ne parlent jamais de traitement. »

Lire la suite @ Breitbart.com

Lien source